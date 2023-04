2 personas muertas en tiroteo en una casa de New Market

13 de abril de 2023 – NEW MARKET, Alabama – Agencias.

Los agentes de la oficina del alguacil del condado de Madison, están investigando un tiroteo que dejó dos personas muertas, en una casa en Rose Valley Drive en New Market el jueves.

Después del tiroteo, hubo una persecución en automóvil desde la casa, que terminó en un accidente en Winchester Road, justo en frente de Buckhorn High School.

Brent Patterson, de la Oficina del Sheriff del Condado de Madison, confirmó que el conductor era un niño menor que fue llevado a un hospital del área para recibir tratamiento. Don Webster de Huntsville Emergency Medical Services, Inc. (HEMSI) confirmó que los servicios médicos llegaron al lugar poco después de las 12:45 p.m.

El Sistema Escolar del Condado de Madison emitió un comunicado el jueves por la noche, diciendo que el sospechoso era un estudiante educado en el hogar y no estaba inscrito en ninguna escuela cercana. Además, confirman que la escuela no fue cerrada diciendo: “MCSO nos notificó del incidente y los administradores de las escuelas de Buckhorn fueron alertados. Aparte de nuestras medidas de seguridad normales, no se requirió ninguna acción adicional”.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas.