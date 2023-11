Activista comunitario de Alabama acusado de delitos sexuales

1 de noviembre de 2023 – DOTHAN, Alabama – Agencias.

Un activista comunitario en Dothan fue arrestado y acusado de tener relaciones sexuales con un niño menor de 12 años.

La policía arrestó a Derrick Wayne Oliver, de 45 años, de Dothan, y lo acusó de un cargo de violación en primer grado y tres cargos de sodomía en primer grado.

En agosto de 2023, se informó al Departamento de Policía de Dothan, que un menor de 12 años era víctima de delitos sexuales, que habían tenido lugar en Dothan. La policía dijo que se inició una investigación exhaustiva y arrestó a Oliver el martes.

Oliver fue ingresado en la cárcel del condado de Houston, con una fianza total de 240.000 dólares. Debido a la naturaleza delicada de este caso, no se divulgará más información.

Oliver ha ayudado con el grupo Team Up 4 Teens in the Wiregrass, un pequeño grupo de personas que dirigen organizaciones sin fines de lucro, que buscan patrocinadores y donaciones para ayudar a los adolescentes que están siendo olvidados en el área.