Activistas LGTBI mexicanos promueven diversidad online ante aumento de odio

28 de junio de 2024 – Ciudad de México – EFE.

Activistas y generadores de contenido LGTBI impulsan este Día del Orgullo las voces diversas en las plataformas digitales e internet ante el aumento de los discursos de aversión, que han incrementado casi un 40 % en los últimos cuatro años.

Las plataformas pueden ser un entorno seguro y constructivo para comunidades amenazadas y un espacio de encuentro para jóvenes LGBTI, pero también “se han convertido en refugios para la impunidad de los discursos hostiles”, lamenta el experto en comunicación digital Ignacio de los Reyes.

“Los ataques y la exclusión a menudo se disfrazan de ‘memes’, bromas o comentarios despectivos en las redes sociales, a veces desde cuentas anónimas o con identidades falsas”, advierte a EFE el consultor, quien ha colaborado con empresas como Instagram, YouTube y Snapchat.

El informe ‘Discurso de Aversión y Orgullo LGBTIQ+ en la conversación digital’, elaborado por la firma consultora Llorente y Cuenca (LLYC), reveló en 2023 que la cantidad de mensajes críticos hacia la diversidad sexual en México aumentaron un 38,77 % en los cuatro años anteriores, mientras que los mensajes de apoyo disminuyeron un 41,18 %.

De la hostilidad virtual a la realidad

El discurso de aversión en línea debe ser abordado seriamente porque puede derivar en agresiones físicas, especialmente en México, el segundo país latinoamericano con más crímenes contra la diversidad sexual, sostiene Emiliano Contreras, creador de contenido LGTBI.

“Aunque quizás para la mayoría sea difícil comprender cómo un acto de odio, una grosería, puede culminar en un transfeminicidio, es una realidad”, expresa.

Contreras ha recibido amenazas solo por compartir información sobre la diversidad sexual, especialmente cuando se trata de personas trans y no binarias.

“Subí un ‘reel’ (video en Instagram) la semana pasada hablando sobre lenguaje inclusivo y empezaron a llegar muchos comentarios transfóbicos o directamente dirigidos hacia mí. Incluso he recibido amenazas de muerte”, describe.

El desafío de promover la variedad en los medios

Por ello, Contreras considera “muy importante la representación de diversas voces en el entorno digital”, ya que “es una libertad que quizás aún no se ha alcanzado completamente en otros medios de comunicación”.

En este sentido, Gustavo Roano, responsable de alianzas con creadores de contenido de Snapchat en México, que cuenta con 20 millones de usuarios, está de acuerdo.

“Creo que la diversidad sexual y de género ha sido un desafío para nosotros y, personalmente, una meta en la que buscamos que todas las voces sean escuchadas y encuentren un espacio para expresarse a través de la plataforma en todos los formatos”, afirma.

El primer paso, explica, es asegurar que dentro de las empresas haya oportunidades para personas LGTBI y luego revisar los contenidos y proteger a los usuarios de los discursos de aversión.

“Creo que hacer que internet sea amigable o armonioso es difícil. Sin embargo, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que como usuario tengas la oportunidad de decidir con quién te comunicas”, expone.

La visibilidad de personas LGTBI en los medios ha contribuido a avances culturales y legislativos en México, donde el matrimonio igualitario es una realidad en todo el país y cerca de 20 estados han legislado sobre la identidad de género de personas trans, según Alex Orué, activista de género no binario de It Gets Better.

“La visibilidad de activistas, artistas, líderes trans y no binaries ha permitido que esta conversación avance a pesar de las reacciones violentas que seguimos enfrentando”, concluye.