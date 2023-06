Alabaster lidia con el vandalismo en los parques de la ciudad

31 de mayo de 2023 – ALABASTER, Alabama – Agencias.

Jennifer y Graysen Wilson, residentes de Alabaster, visitan regularmente los parques de Alabaster, pero se sintieron decepcionados al ver imágenes en las redes sociales de baños en Alabaster Parks destrozados.

“Es triste y decepcionante que alguien haga todo lo posible por estropear las instalaciones que están aquí, para hacer de la comunidad un lugar más agradable”, dijo Jennifer Wilson.

El director de Alabaster Parks and Rec, Tim Hamm, dice que esto se ha convertido en un problema constante en Alabaster.

“Dispensadores de jabón rotos, graffiti en la pared la mayoría de las veces está en el interior, pero también en el exterior del edificio”.

Hamm dice que a veces los equipos tardan de tres a cuatro horas en limpiar los baños después que han sido vandalizados y le cuestan a la ciudad miles de dólares para limpiar y arreglar los baños.

Hamm dice que los adultos jóvenes y los adolescentes, son los que han sido atrapados recientemente destrozando los baños de los parques.

“No sé por qué lo hacen, no creo que haya una razón concreta, aparte de que me aburro y voy a hacer algo que me parece divertido sin pensar realmente en cómo está afectando a los demás”, dijo Hamm.

Él está pidiendo a los padres que intervengan, al estar alertas de dónde están los niños en todo momento y discutiendo con ellos la gravedad de los posibles delitos que podrían enfrentar si los atrapan destrozando la propiedad de la ciudad.

“Ayúdenos a mantener los parques limpios, no para nosotros, sino ayúdenos a mantener los parques limpios para aquellos que vienen a usarlos”.

Se han presentado cargos contra varias personas relacionadas con vandalismo reciente y otros casos siguen bajo investigación.