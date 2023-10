Alerta de quemas en todo el estado debido a la sequía

2 de octubre de 2023 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Alabama se encuentra bajo una alerta de incendio en todo el estado y la mayor parte del estado se encuentra en condiciones anormalmente secas. Los líderes de la Comisión Forestal, dicen que el estado no sólo está viendo más incendios, sino también incendios más grandes.

La Comisión Forestal pide precaución y ahora restringe el número de permisos de quema que emiten.

El Forestal Regional del Noreste de la Comisión Forestal de Alabama, dijo que están viendo condiciones secas e incluso similares a las de sequía en todo el estado.

Si bien Alabama recibió una cantidad decente de lluvia a principios de este año, en los últimos meses la lluvia ha escaseado.

La alerta de incendio no impide que las personas quemen hojas en su jardín ó inicien un incendio cuando bajan las temperaturas, pero los expertos enfatizan que las personas deben tener cuidado en este momento.

“La mayoría de los incendios son causados por fuentes humanas y simplemente alentar a las personas a no quemar en este momento, nos ayuda a evitar que se inicien más incendios y nos ayuda a proteger a la gente de Alabama”, dijo el guardabosques regional del noreste, Jason Dockery.

Dice que el gobernador tendría que emitir una alerta de no quema a petición de la comisión forestal estatal y, aunque todavía no hemos llegado a ese punto, podríamos estarlo en las próximas semanas si no recibimos precipitaciones significativas pronto.