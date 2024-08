Amigos de Jennifer Lopez dicen que intentó todo para salvar su matrimonio con Ben Affleck

28 de agosto de 2024 – EE.UU – Agencias.

Tras meses de rumores, Jennifer López solicitó el divorcio de Ben Affleck el 20 de agosto, poniendo fin a su matrimonio de dos años. La noticia no sorprendió a la industria del entretenimiento, donde ya circulaban especulaciones sobre su separación.

Aunque fue JLo quien inició el trámite en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la cantante habría hecho “todo lo posible” para salvar su relación. Según sus amigos cercanos a Page Six, ella “deseaba mantener su matrimonio, a pesar de que vivían en residencias separadas durante meses”.

A pesar de la separación física, Lopez aún mantenía la esperanza de reconciliación. “Ella lo ama, siempre lo amará, ese es el problema”, comentó una fuente al medio.

Se esperaba que Ben Affleck asistiera a los Hamptons para su cumpleaños número 55, celebrado con una fiesta temática de Bridgerton. Sin embargo, el ganador del Oscar no apareció y fue visto en lugares frecuentados por celebridades, como el Polo Lounge en el Beverly Hills Hotel, acompañado por Kick Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr.

La solicitud de divorcio coincidió con el segundo aniversario de su lujosa ceremonia nupcial en la finca de Affleck en Georgia. Además de pedir la disolución del matrimonio, López solicitó eliminar el apellido de su aún esposo de su nombre.

Una fuente cercana a la pareja dijo a Page Six que Jennifer Lopez “realmente creía que esta era la historia de amor más grande que había conocido y que finalmente tenía la oportunidad de vivir un cuento de hadas”. Sin embargo, no había considerado la verdadera naturaleza de su pareja. “Simplemente no se detuvo a pensar quién era el hombre real detrás de su fantasía”, añadió la fuente.

Según esta misma fuente, el tipo de “gran amor en el que Jennifer cree” no está en el carácter del actor. “Ben tiene una oscuridad que nadie más puede arreglar. [Su ex esposa] Jennifer Garner no pudo hacerlo, ni todo el éxito del mundo”.

JLo “dio todo lo que tenía, todo su corazón” a esta relación. Según el informante, ella “habría hecho cualquier cosa para que funcionara. Se expuso a críticas y burlas, y a pesar de las advertencias, mantenía la esperanza de que el amor lo resolvería todo”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez tienen una historia de amor que comenzó hace más de dos décadas. Se conocieron en 2002 durante el rodaje de la película “Amor espinado” (Gigli), cuando Lopez aún estaba casada con su segundo esposo, Cris Judd. Tras su divorcio en 2003, hicieron público su romance.

Lopez dijo a People en 2016: “Cuando conocí a Ben, realmente sentí que ‘esto es todo’”. La pareja se convirtió en el centro de atención mediática bajo el apodo de “Bennifer”.

Durante ese tiempo, Affleck protagonizó el video musical de la exitosa canción “Jenny from the Block”, pero luego expresó su arrepentimiento. La presión de la fama llevó a la pareja a posponer su boda, programada para septiembre de 2003, y anunciaron su separación solo cuatro meses después.

“Nuestra relación se desmoronó bajo el peso de la presión”, reveló Lopez a Variety en febrero de 2024. “Perdimos el sentido de nosotros mismos y tuvimos que separarnos porque no sabíamos cómo sobrevivir. Yo tenía que descubrir quién era y él también”.

Después de su separación inicial, ambos continuaron con sus vidas. Lopez se casó con el cantante Marc Anthony en 2004, con quien tuvo dos hijos, Max y Emme. Affleck se casó con Jennifer Garner en 2005 y tuvo tres hijos antes de divorciarse en 2018.

Garner ha hablado sobre los desafíos de Affleck, describiéndolo como “un tipo complicado”. En una entrevista con Vanity Fair, explicó: “Cuando su sol brilla sobre ti, lo sientes. Pero cuando el sol brilla en otro lugar, hace frío. Puede proyectar una sombra bastante fuerte”.

La fuente de Hollywood que habló con Page Six concluyó que Ben Affleck no parece querer cambiar para satisfacer a sus parejas: “A él no le desagrada este lado que necesita soledad, que cree que nadie puede entenderlo realmente y que es su único aliado”.