Atropellan a mujer embarazada con su propio auto durante robo

8 de febrero de 2022 – MOBILE, Alabama – Agencias.

La policía de Mobile está investigando un robo de auto, donde una mujer fue atropellada con su propio auto.

Oficiales fueron llamados a una estación de servicio Chevron en Azalea Road, justo antes de la 1:30 a. m. del domingo, por el informe de un robo de automóvil.

La víctima le dijo a los oficiales que fue a la tienda a comprar algo para beber. Luego, un hombre se sentó en su automóvil mientras ella estaba dentro de la tienda. Enseguida, la mujer vio al hombre dentro de su Honda Civic y salió corriendo para detenerlo.

Trató de abrir la puerta, pero el hombre se subió a otro auto. Luego, la mujer trató de pararse frente a su automóvil, pero el hombre la atropelló. Él la golpeó de tal manera que ella cruzó el tablero y golpeó el suelo.

Los trabajadores de la gasolinera dijeron que la mujer estaba embarazada en el momento del robo del auto y que este tipo de delitos no les chocan. “Ya no hay gente honesta, no hay decencia entre ellos, no hay sentido común. Se está volviendo repugnante”.

No es la primera vez que ocurre un robo de auto en esta gasolinera. En agosto de 2021, una mujer fue atacada durante un intento de robo de auto. Su auto no fue robado, pero un hombre la recogió y la estrelló contra el suelo.

Los empleados dijeron que están hartos de que el crimen ocurra en los estacionamientos. Este tipo de delitos se está volviendo habitual en la gasolinera. Los empleados dijeron que están viendo más artículos robados y que también les apuntaron con armas mientras trabajaban. Los empleados esperan que la policía de Mobile comience a patrullar las áreas cercanas a la estación de servicio, para asegurarse de que no vuelvan a ocurrir robos de autos como este.