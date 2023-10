Aún se necesitan conductores de autobuses escolares en el condado de Tuscaloosa

19 de octubre de 2023 – CONDADO DE TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

A mitad del semestre de otoño, los líderes del distrito escolar del condado de Tuscaloosa, dicen que están aguantando con los conductores de autobuses escolares, pero podrían necesitar algunos más.

Craig Henson dice que tienen 10 puestos disponibles, pero la mayoría de esos puestos están a punto de cubrirse. Eso deja 4 más para llenar. Henson dice que están a punto de hacer algo que normalmente no hacen: ofrecer capacitación individual y no esperar hasta la próxima clase de capacitación que no comienza hasta febrero.

“Debido a que tenemos algunos puestos vacantes, estamos ofreciendo algo que no hacemos; si quieren contactarnos y comenzar, ofreceremos capacitación individualizada solo para cubrir estos últimos 3 ó 4 puestos. debido a la gran necesidad”, dijo el director de transporte del distrito escolar del condado de Tuscaloosa, Craig Henson.

Henson dice que el salario promedio de un conductor sin experiencia es de alrededor de $15,000 al año.