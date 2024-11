Autoridades de Jefferson alertan sobre estafa vinculada al servicio de jurado

8 de noviembre de 2024 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

El fiscal de distrito del condado de Jefferson, quiere que las personas estén al tanto de una estafa relacionada con el servicio de jurado.

Danny Carr dijo que alguien está llamando a las personas, utilizando el número de teléfono de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Jefferson, para decirles que no se presentaron para el servicio de jurado y que serán arrestados.

En algunos casos, al destinatario de la llamada telefónica también se le dice que puede realizar un pago para evitar ser arrestado.

La oficina del fiscal de distrito no llamará, enviará un correo electrónico, ni escribirá una carta con respecto al servicio de jurado, ni intentará cobrar multas por no presentarse ó no responder al servicio de jurado. No solicitarán ninguna información confidencial (número de seguro social, número de licencia de conducir, información bancaria, números de tarjeta de crédito/ATM, etc.) por teléfono ó correo electrónico.

Cualquier persona que reciba una llamada telefónica como esta, debe finalizar la llamada de inmediato, no brindar ninguna información y llamar a la policía.

Cualquier persona que tenga preguntas ó inquietudes con respecto a cualquier intento de contacto de la Oficina del Jurado ó una agencia de aplicación de la ley con respecto al servicio de jurado, dígale a la persona que llama que va a llamar directamente al tribunal para verificar la información.