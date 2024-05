Balean a niño de 10 años mientras caminaba en East Lake Park con su madre

22 de mayo de 2024 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Poco después de las 6 p.m., los agentes de policía de Birmingham fueron enviados a East Lake Park, tras recibir informes de un niño baleado. Cuando llegaron al lugar vieron que un niño de 10 años había recibido un disparo en el brazo. Birmingham Fire and Rescue transportó al niño al Children’s of Alabama. En este momento, la policía dice que su lesión no pone en peligro su vida.

El oficial Truman Fitzgerald del departamento de policía, dijo que el niño estaba caminando por el parque con su madre, cuando se dio cuenta que le habían disparado. Los dos corrieron hacia un campo de fútbol cercano donde se realizaban prácticas de porristas ó fútbol. Los que estaban en la práctica ayudaron a brindar ayuda al niño y consolaron a la madre hasta que llegaron los médicos.

La policía dijo que el niño podría haber quedado atrapado en el fuego cruzado de un tiroteo en el área.

Fitzgerald dijo que algunas personas en el parque escucharon disparos, mientras que otras no. Él cree que esto podría deberse a que cuando se realizan prácticas de fútbol ó de porristas en el parque, pueden poner música.

“Tenemos que transmitir al público el mensaje de que hay personas en nuestras calles a las que no les importa su bienestar, el bienestar de los ancianos y el bienestar de los niños. ¿Por qué seguimos acogiéndolos? ¿Por qué continúan ocultando información sobre su paradero, cuando el BPD suplica al público que denuncie estos tiroteos?”, dijo Fitzgerald.

Edward Smith, quien vive al otro lado de la calle de East Lake Park, describió cómo se siente cuando hay violencia armada cerca de su casa.

“No ocurre todas las noches, sucede de noche. Cuando empiezan a disparar es como Vietnam pow pow pow pow… y simplemente me encojo en mi cama porque… no sé qué está entrando por mi ventana. “, dijo Smith. “No dejo que eso me moleste, soy un hombre religioso y tengo un dios de mi lado, y él me cuida”.

Dijo que ama la Ciudad Mágica, pero que se le ha pasado por la cabeza la idea de mudarse debido a la violencia.

“En cierto sentido, estoy harto del crimen, especialmente de los niños pequeños que resultan heridos y reciben disparos, lo cual es devastador, y eso no me gusta”, dijo. “Birmingham es mi hogar, amo Birmingham y tendremos que luchar contra los demonios y todo lo que está tratando de plagarlo”.

No hay nadie detenido. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la policía.