Bill Clinton recibe el alta hospitalaria tras recuperarse de su infección

18 de octubre de 2021 – Washington – EFE.

El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) recibió este domingo el alta hospitalaria después de casi cinco días ingresado en una unidad de cuidados intensivos en California, debido a una infección del tracto urinario que se extendió a su torrente sanguíneo. (Le puede interesar: Hospitalizan a Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos) Así lo anunció el director del equipo médico que trató a Clinton, Alpesh Amin, que preside el Departamento de Medicina en el Centro Médico de la Universidad de California, en la localidad de Irvine.(Lea también: Bill Clinton y su nueva novela de suspenso ‘The President’s Daugther’)

“El expresidente Clinton ha recibido hoy el alta. Su fiebre y su nivel de glóbulos blancos se han normalizado y volverá a Nueva York para finalizar su tratamiento de antibióticos”, explicó Amin en un comunicado citado en Twitter por el portavoz del exmandatario, Ángel Ureña.”De parte de todos en el Centro Médico de la Universidad de California en Irvine, ha sido un honor haberlo tratado y seguiremos supervisando sus avances”, concluyó Amin.Clinton, de 75 años, abandonó el hospital californiano poco después de las 8:00 a.m. (hora local), informó el diario ‘Los Angeles Times’.

El exmandatario planeaba volar a Nueva York acompañado de su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, y de la hija de ambos, Chelsea, para terminar de recuperarse en su casa de la localidad neoyorquina de Chappaqua, indicó un asesor de la familia al rotativo.(Lea también: Clinton dice que leyó novela de García Márquez en clases de derecho) Clinton fue ingresado el martes pasado en el centro médico californiano debido a una infección del tracto urinario que derivó en una infección de sangre conocida como sepsis, informaron sus médicos a varios medios. El portavoz del expresidente no confirmó la noticia de su ingreso hospitalario hasta el jueves por la noche, un hecho que encendió las alarmas sobre su estado de salud, ya que Clinton ha sufrido varios problemas cardíacos en el pasado. En 2004 se sometió a un bypass cuádruple y en 2010 a otra cirugía cardiovascular, pero los médicos explicaron a la cadena CNN que el actual ingreso no tenía que ver con ningún problema de corazón.

Clinton permaneció en la unidad de cuidados intensivos por motivos de “seguridad y privacidad”, según su equipo médico, que aseguró el viernes que el expresidente estaba “respondiendo bien a los antibióticos” y fluidos que se le administraron “por vía intravenosa”.El expresidente fue ingresado en California porque había viajado allí para participar en un evento privado junto a su esposa, pero al llegar a ese estado comenzó a sentir náuseas y mareos, por lo que acudió al hospital.(Le puede interesar: Revelan imágenes de Bill Clinton con masajista que denunció a Epstein) Hillary Clinton, por su parte, acudió al citado evento privado en representación de la pareja y posteriormente se trasladó al hospital, la madrugada del viernes.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó también el viernes a Clinton y le deseó una “rápida recuperación”, informó la Casa Blanca.Clinton es uno de los cuatro expresidentes de Estados Unidos que siguen vivos, junto a Donald Trump (2017-2021), Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009) y Jimmy Carter (1977-1981). Ese último es, a sus 97 años, el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos.