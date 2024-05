Birmingham necesita desesperadamente salvavidas este verano

30 de abril de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El verano está a la vuelta de la esquina y muchos de ustedes desean llevar a sus hijos a la piscina, pero la ciudad de Birmingham necesita más personas para asegurarse de que estén seguros mientras nadan.

La necesidad de socorristas es tan grande, que algunas piscinas de la ciudad tendrán que permanecer cerradas si no se cubren las vacantes, según los funcionarios de la ciudad.

“Las piscinas no pueden abrirse, y las piscinas no abrirán si no hay salvavidas disponibles”, dice el alcalde Randall Woodfin.

El tema de los socorristas se volvió a tratar en la reunión del ayuntamiento. El año pasado sólo se abrieron cuatro piscinas, en parte debido a la escasez. Este año se espera que ese número crezca.

“Nueve grupos: McAlpine, Fountain Heights, Crestwood, MLK, Grayson, Underwood, Roosevelt, Memorial y East Pinson Valley”, dice Woodfin.

Los socorristas tendrán que rotar entre las piscinas si no se apuntan más. Es una necesidad que el Concejal J.T. Moore cree que los cierres anteriores de piscinas aún podrían tener un impacto.

“La mayoría de las veces son los jóvenes los que sirven como salvavidas, pero debido a que nuestras piscinas no han estado abiertas, hemos tenido varios años de declive en los que los jóvenes no aprenden a nadar porque no pueden venir a las piscinas. ”, dice el concejal J.T. Moore.

Aun así, tiene la esperanza de que el interés aumente durante las próximas dos semanas y anima a cualquiera que esté interesado a presentarse.

“Si sabe nadar, tiene tiempo y está dispuesto a venir a nuestros parques, recrearse y servir en nuestras piscinas, asegúrese de comunicarse con Parques y Recreación”, dice el concejal J.T. Moore.

La fecha límite para postular es el 10 de mayo, para más información puede llamar al 205-254-2189 ó hacer clic aquí