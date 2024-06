Birmingham-Southern College cierra después de 168 años

31 de mayo de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El viernes fue el día en que Birmingham-Southern cerró sus puertas definitivamente, después de más de 160 años. Hay algunas ofertas sobre la mesa para ocupar su lugar, pero por ahora, cientos de acres estarán vacíos a lo largo de Arkadelphia Road.

La seguridad es la principal cuestión de vecinos y dueños de negocios. Birmingham-Southern dice que lo tienen bajo control, pero los dueños de negocios como Jason Perryman todavía tienen preguntas y quieren que el espacio se llene lo antes posible.

“Sé que mucha gente en el área no está muy contenta con que se vayan”, dice Perryman.

Perryman es propietario de Creole Connection, a menos de una milla de Birmingham Southern College. Con BSC cerrando sus puertas y dejando casi 200 acres vacíos, le preocupa lo que esto significa para el área.

“No queremos que traigan muchos delincuentes al área, así que espero que se recupere pronto. No queremos que la gente destroce la propiedad, así quienquiera que venga después, podrá conseguir negocios cuando entre”, dice Perryman.

Espera ver quién vendrá a este espacio en Arkadelphia y el aumento de clientes que podría significar para su negocio.

“Realmente me gustaría que surgiera una HBCU para que podamos aportar más a la comunidad”, agrega Perryman. “Siempre es fantástico que llegue gente nueva en cualquier momento. Cualquier negocio ó cualquier cosa que tenga en marcha, siempre es bueno para un nuevo negocio. No hay ningún restaurante en el centro de esa manera, y el otro restaurante más cercano está en Five Points en la Tercera Avenida, pero es un lugar realmente bueno para sentarse. Este es el único lugar que tienes en el área aquí mismo”.

Birmingham Southern compartió esta declaración sobre la seguridad del campus:

“Tendremos acceso restringido al campus. La policía de BSC, los oficiales del Departamento de Policía de Birmingham y el personal de seguridad privada, controlarán el acceso y mantendrán el campus seguro, mientras el resto del personal docente y del personal, continúa con el proceso de cierre de la universidad”.