Birmingham Water Works proporciona información actualizada sobre el agua

21 de mayo de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Birmingham Water Works compartió una actualización, después que algunos clientes del condado de Jefferson informaron problemas con el sabor y el olor del agua en sus hogares.

La BWWB dice que el agua es segura y saben qué está causando el problema.

Cara Wolman, residente del condado de Jefferson, dice que notó los problemas con el agua hace unos días.

Intentó cepillarse los dientes y escupió el agua, preocupada por el olor y el sabor.

Wolman dice que el olor se pega a su ropa y como tiene un hijo con necesidades especiales no puede usar productos muy perfumados para lavar la ropa.

En este momento, Wolman depende del agua embotellada para cosas cotidianas como bañarse y cocinar porque no confía en ella.

Otros residentes preocupados como Wolman, también se comunicaron con Birmingham Water Works sobre estos problemas.

“De hecho, envié por correo una muestra de mi agua a una empresa externa en Florida, por lo que espero obtener algunos resultados allí también. Me interesa ver si se alinean ó no, me gusta creer que me están diciendo que es seguro beber pero, al mismo tiempo, crecí bebiendo de la manguera y nunca supo de esa manera”, dice Wolman.

Birmingham Water Works dijo en un comunicado: “Nuestro muestreo indica niveles elevados de geosmina en el agua potable, que es responsable de los recientes problemas de sabor y olor. La geosmina es un compuesto natural. No existen efectos negativos para la salud asociados con el consumo de geosmina. La geosmina es lo que da a las uvas frescas, los vinos, las remolachas, los champiñones y las zanahorias su olor y sabor terroso. Las empresas de agua potable de todo el mundo que utilizan ríos, lagos y arroyos como fuentes de producción de agua potable a menudo tienen fluctuaciones en los niveles de geosmina debido a cambios estacionales, especialmente en la primavera”.