Bomberos combaten un incendio forestal en Sylacauga

21 de febrero de 2024 – SYLACAUGA, Alabama – Agencias.

Los equipos de bomberos en Lay Lake, lucharon el martes contra un incendio forestal que se extendió durante horas, antes que pudieran controlarlo. El subjefe de bomberos Yancey Brown, dice que el incendio tardó más de lo esperado, pero su equipo hizo el trabajo.

El Departamento de Bomberos de Lay Lake respondió a un incendio forestal, en el bloque 8800 de Childersburg Fayetteville Highway, el martes por la noche. Con siete acres ya ardiendo y avanzando hacia una residencia ocupada, los equipos de bomberos pudieron contener las llamas, antes que la dirección y velocidad del viento cambiaran, lo que provocó que el fuego continuara y se extendiera. Con la ayuda de la Comisión Forestal de Alabama y los departamentos de bomberos vecinos, los equipos pudieron contener el fuego dentro de un cortafuegos. Brown dice que, afortunadamente, ninguna casa ni estructura resultó dañada.

“La investigación ya concluyó. Todo comenzó cuando un montón de basura abandonado fue incendiado. El dueño de la casa no tiene idea de quién le prendió fuego. El propietario estaba en realidad trabajando en Birmingham cuando se encendió, así que no se sabe quién fue, no había cámaras y no hay mucho que podamos hacer”, dijo el jefe Brown.

El jefe Brown dice que ningún miembro del equipo resultó herido y la comisión forestal estimó que entre 30 y 40 acres se habían quemado, antes que se pudiera contener el incendio.