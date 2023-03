Cámara de Representantes de Alabama aprueba proyecto de ley para los distribuidores de fentanilo

23 de marzo de 2023 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

La Cámara de Representantes de Alabama aprobó el jueves por unanimidad, un proyecto de ley que crea sentencias mínimas obligatorias, para los condenados por tráfico de fentanilo.

El patrocinador del proyecto de ley Matt Simpson (R-Daphne), trajo un paquete de azúcar de un gramo al piso de la Cámara para ilustrar la letalidad de la droga.

“Si esto fuera fentanilo, si esto fuera fentanilo puro, podría matar cinco veces a todos los miembros de la Cámara de Representantes”, dijo Simpson.

Su proyecto de ley agrega pautas de sentencia para los condenados por tráfico de opioides sintéticos. Por uno ó dos gramos, una persona cumpliría al menos tres años de prisión. Por ocho gramos ó más, es cadena perpetua.

Simpson dijo que el apoyo generalizado al proyecto de ley, es un testimonio de los peligros de la droga.

El proyecto de ley pasó 105 a cero, con 101 legisladores firmando como copatrocinadores.

“Tomar el micrófono y decir solo cosas positivas sobre el proyecto de ley, muestra cuán peligroso es el fentanilo en nuestra comunidad”, dijo Simpson. “No conoce a los republicanos, no conoce a los demócratas, no conoce a los negros, no conoce a los blancos, no sabe nada más que el hecho de que simplemente mata”.

Los legisladores del otro lado del pasillo compartieron su apoyo al proyecto de ley.

“Tenemos que entender que esto es mortal y viene de la frontera sur y si no lo reducimos ahora, vamos a perder otra generación”, dijo el representante Thomas Jackson (D-Thomasville).

La gobernadora Kay Ivey también apoyó el proyecto de ley. En un tuit, instó a los legisladores a enviar rápidamente la legislación a su escritorio, para que pueda convertirla en ley.

Antes de dirigirse a su escritorio, el proyecto de ley ahora pasa al Senado para la primera semana de abril. Los legisladores estarán de vacaciones de primavera toda la próxima semana.