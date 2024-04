Cedric Robertson comparecerá ante el tribunal tras un segundo presunto secuestro

16 de abril de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El hombre que la policía cree que secuestró y mató a una madre de cuatro hijos, comparecerá ante el tribunal el miércoles por la mañana.

Es un escenario al que Cedric Robertson no es ajeno.

Esta es la segunda vez que lo acusan de secuestro. El primer cargo fue en 2017 y estaba cumpliendo su condena, cuando la policía dice que secuestró y disparó a Nakita Davidson la semana pasada.

Robertson se declaró culpable del primer cargo de secuestro, cumplió un año y medio de cárcel y fue sentenciado a correcciones comunitarias y libertad condicional.

El abogado defensor local, Roger Appell, dice que los acuerdos de declaración de culpabilidad son necesarios para mantener el sistema en movimiento y que en este caso, se negocia una declaración de culpabilidad por varias razones.

“Muchas veces tuviste problemas con los testigos. Las víctimas del caso no quieren involucrarse. Tienen miedo o se han movido, no pueden ser localizados. La evidencia no es tan fuerte. Eso es lo que sucede en este tipo de casos y estoy seguro de lo que sucedió en este caso”, dice Appell.

Robertson se encuentra detenido sin derecho a fianza, ya que está acusado de asesinato capital. Un juez revocó su libertad condicional en el caso de secuestro de 2017, como resultado de su sospecha de conexión con el secuestro y asesinato de Nakita Davidson.