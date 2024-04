Celebre el Día de la Tierra revisando vehículos eléctricos en 4 ciudades de Alabama

19 de abril de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Hay más modelos de vehículos eléctricos (EV) disponibles que nunca, desde camionetas pick-up de tamaño completo hasta sedanes, SUV y elegantes autos deportivos.

Los propietarios de vehículos eléctricos asociados con las secciones locales de Drive Electric Alabama, exhibirán una variedad de vehículos eléctricos en eventos del Día de la Tierra, en cuatro ciudades antes de finales de abril. Tres de los eventos están programados para el sábado 20 de abril en Mobile, Enterprise y Fort Payne, seguidos de otro en Birmingham el sábado 27 de abril.

En cada una de las cuatro ciudades, los propietarios de vehículos eléctricos compartirán sus experiencias personales y hablarán personalmente con cualquier persona interesada en aprender más sobre la electricidad.

“Si bien es cierto que tenemos más vehículos eléctricos que nunca en las carreteras de Alabama, muchas personas todavía tienen preguntas sobre los vehículos eléctricos”, dijo el presidente de la Coalición de Combustibles Limpios de Alabama, Michael Staley, quien ayudó a planificar y coordinar los eventos. “Hay tantos modelos nuevos en el mercado y el mercado de vehículos eléctricos está evolucionando tan rápidamente, que es difícil mantenerse al día. Por eso puede ser tan valioso hablar con propietarios de vehículos eléctricos, que conducen vehículos eléctricos todos los días”.

Los fabricantes de automóviles ofrecen cada vez más vehículos eléctricos, como una opción para los compradores: Mercedes-Benz en Tuscaloosa, Hyundai en Montgomery, Autocar en Pinson y New Flyer en Anniston, construyen vehículos totalmente eléctricos. “Eso es bueno para la economía de Alabama”, dijo Staley.

Aquí hay un breve vistazo a los próximos eventos relacionados con el Día de la Tierra en todo el estado:

Bay Area – del evento del Día de la Tierra de Drive Electric Alabama

Cuándo: Sábado 20 de abril, de 10am a 2pm.

Dónde: Mobile Japanese Garden, 700 Forest Drive, Mobile (frente a Langan Park), como parte de la celebración del Día de la Tierra de la ciudad de Mobile.

Costo: Gratis.

North Alabama – del evento del Día de la Tierra de Drive Electric Alabama

Cuándo: Sábado 20 de abril, de 10am a 3pm.

Dónde: Little River Canyon Center, 4322 Little River Trail NE, Fort Payne, como parte del Earth Fest.

Costo: Gratis.

Wiregrass – del evento del Día de la Tierra de Drive Electric Alabama

Cuándo: Sábado 20 de abril, de 8 a. m. a mediodía

Dónde: Johnny Henderson Park, 1901 Neal Metcalf Road, Enterprise, parte de la 27ª exhibición anual de autos de Weevil City Cruisers.

Costo: Gratis.

Birmingham – del evento del Día de la Tierra de Drive Electric Alabama

Cuándo: sábado 27 de abril, de 8am a mediodía.

Dónde: The Market at Pepper Place, 2930 Third Ave. S., Birmingham, en el estacionamiento al lado de Jeni’s Splendid Ice Creams

Costo: Gratis.

“Siempre es refrescante y divertido para los propietarios de vehículos eléctricos mostrar sus vehículos y responder preguntas”, dijo Dale Holden, líder del Capítulo del Área de la Bahía de Drive Electric Alabama. “Animo a cualquiera que esté interesado en comprar un vehículo eléctrico, ó simplemente en aprender más sobre él, a asistir a uno de los espectáculos del Día de la Tierra en todo el estado. Quizás descubras que la electricidad es más para ti de lo que pensabas”.

Sobre Drive Electric Alabama

Drive Electric Alabama es una plataforma educativa estatal, dedicada a mejorar el estado mediante la adopción de vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos pueden crear empleos en Alabama, ahorrar dinero y hacer la vida de las personas más cómoda. Agregue a eso un lugar más saludable y limpio para vivir y tendrá innumerables razones para conectarse. Obtenga más información en driveelectricalabama.com.

¿Qué es el Día de la Tierra?

Abril es el Mes de la Tierra Drive Electric, parte de una campaña nacional para compartir información sobre vehículos eléctricos durante todo el mes de abril. Además de ser mejores para el medio ambiente, los vehículos eléctricos son más divertidos de conducir, más convenientes para el combustible y menos costosos de operar que los vehículos de gasolina.