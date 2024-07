Cómo el American Village celebra el Día de la Independencia con tradición e historia

4 de julio de 2024 – MONTEVALLO, Alabama – Agencias.

Mucha gente celebró el Día de la Independencia en American Village.

El ‘Tío Sam’ saludó a los visitantes y repartió banderas, un simbolismo de libertad.

“Lo que le encanta al Tío Sam, es cuando los niños cruzan esta puerta y ven al Tío Sam, no soy yo, es el Tío Sam, vienen corriendo, me abrazan alrededor de la rótula más el Día de la Independencia, no estaría en ningún otro lugar hoy”, él dijo. “Les digo a todos Feliz Día de la Independencia, para que nuestras generaciones futuras sepan la diferencia entre hoy y el 4 de julio”.

Esta es la celebración número 25 de esta festividad en American Village desde su apertura en 1999.

“Tom Walker, quien fundó American Village, dijo que nuestros jóvenes no pueden salvaguardar lo que no aprecian y no pueden apreciar lo que no conocen, por eso este es un lugar tan especial”, dijo el ‘Tío Sam’.

Los niños estaban emocionados de estar con su familia y aprender más sobre la historia del Día de la Independencia.

“Me estoy divirtiendo mucho. Mucho paseo, historia y básicamente mucho conocimiento por conocer, historia por conocer”, dijo McKenzie Miller.

Algunos niños ondeaban sus banderas y caminaban para participar en todas las festividades. Eso incluía pintura facial, que a Mason Newborn le gustaba.

“Tengo un Spiderman”, dijo.

Hubo varias actividades a lo largo del día, previas a los fuegos artificiales.

“Estábamos emocionados de ver todas las recreaciones y actividades”, dijo Joy Fuqua, quien también estaba emocionada de ver a una de sus amigas que era intérprete en el evento.

La Batalla del Puente, fue sólo una de varias actividades con intérpretes históricos disfrazados.

“Me encanta su compromiso y creo que le habla mucho a la comunidad”, dijo Connor Waddell.

Si bien algunas personas en American Village dijeron que era la primera vez que lo visitaban, otras personas han estado viniendo durante años.

“Vine aquí desde que estaba en la escuela primaria”, dijo Tanner Marlow.

Si bien ha sido un día divertido, la verdadera celebración es reflexionar sobre lo que significa y de qué se trata el día.

“Es mucha reflexión sobre cómo las libertades que obtenemos son diferentes a las de otros países y lo bendecidos que somos por tener las cosas que disfrutamos y este es un gran día para reflexionar sobre esas cosas y pasarlo con personas que hacen que valga la pena”. ” dijo Waddell.

Su amigo Marlow añadió: “Me encanta estar aquí en Estados Unidos. Soy un estadounidense orgulloso”.

Otro visitante, Bob Schouten, dijo: “Estoy orgulloso de ser estadounidense. Viajé por el mundo y no me gustaría estar en ningún otro lugar”.