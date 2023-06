Construcción importante dentro del estadio Bryant-Denny

21 de junio de 2023 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Se está realizando un trabajo importante dentro del estadio Bryant-Denny en Tuscaloosa.

Equipos están reemplazando el césped y Crimson Tide tomará un nuevo campo para jugar en Middle Tennessee a principios de septiembre.

Están reemplazando el césped en el campo, todos los 1.7 acres. Para levantarlo todo, incluido el viejo sistema de drenaje, los trabajadores tuvieron que bajar 22 pulgadas.

Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Esa transformación recae sobre los hombros del Director de Campo Deportivo de la UA, Jon DeWitt.

“No tienes tiempo para pensar en eso. Sabes, me preguntaste antes, qué pasa si no se hace, bueno, esa no es una opción”, dijo DeWitt.

No es una opción NO tener el nuevo campo en plena forma para cuando Middle Tennessee llegue a la ciudad el 2 de septiembre. Hasta entonces, los trabajadores se ocupan de sus asuntos para reemplazar todo el campo, incluido el drenaje subterráneo con un nuevo y actualizado sistema, grava y arena, rematando con Northbridge Bermuda.

Es un cambio de campo importante por primera vez en 31 años.

“Creo que una de las cosas que lo impulsó, fue la expansión de los playoffs de fútbol americano universitario. Si esta temporada hubiera ocurrido ó la temporada pasada hubiera ocurrido en el 24 y el 25, podríamos haber organizado un juego aquí el 17 de diciembre”, dijo.

El trabajo detrás de escena comenzó en febrero y la destrucción real del campo comenzó poco después del Día A. Es una tarea hercúlea.

Según Jon DeWitt, se necesitarán cientos de camiones cargados de grava y arena para reemplazar lo que había aquí.

“Curiosamente, la arena proviene de Atlanta, por lo que todo ha sido transportado en camiones esperando para entrar. Tienes dos acres de 20 pulgadas de profundidad transportados fuera de aquí y luego se tiene que volver a llenar”, dijo DeWitt.

DeWitt sabe que el tiempo corre y no tiene dudas de que el nuevo campo estará más que listo, mucho antes de que comience la nueva temporada. No es difícil entender su motivación.

“Sabes, no quiero ser ese tipo. El contratista tampoco quiere serlo. Cualquiera que esté relacionado con esto, no quiere decepcionar al entrenador Saban y al equipo de fútbol por no tener su primera práctica”, dijo.

Golpeando dentro de Bryant-Denny y allanando el camino para algo nuevo.

Alrededor del 85% del drenaje ya está dentro.

DeWitt dice que la fecha prevista para concluirlo es el 1 de agosto.

Los registros públicos muestran que el proyecto de renovación del campo costará un poco más de $2 millones de dólares.