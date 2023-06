Corte de apelaciones respalda a Florida en bloqueo a política de liberación de inmigrantes

6 de junio de 2023 – Miami – EFE.

Una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó una solicitud del Gobierno para suspender un fallo de un juez de distrito con sede en Pensacola, Florida, emitido en mayo pasado, que bloqueaba unas políticas federales que permitían la liberación masiva de inmigrantes, según medios locales.

De acuerdo con informaciones publicadas este martes por CBS4, un panel de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, Georgia, rechazó una solicitud de la administración del presidente, Joe Biden, para suspender los fallos del juez de T. Kent Wetherell, quien sostuvo que las políticas de inmigración violaban la ley federal.

De esta manera, en su fallo emitido este lunes, la corte de apelaciones se puso del lado de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien el mes pasado obtuvo una orden judicial preliminar que bloqueaba la política de la Administración Biden sobre la liberación masiva de inmigrantes hacia el interior del país.

Las políticas, conocidas como “Parole Plus Alternatives to Detention” y “Parole with Conditions”, permitieron la liberación de migrantes en Estados Unidos en medio de problemas como el hacinamiento en los centros de detención, detalla el citado medio.

Los abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. habían apelado ante el tribunal de Atlanta solicitando que se suspendieran las decisiones del juez Wetherell.

“Proteger nuestra frontera es una de las responsabilidades más fundamentales de nuestro presidente, y Florida no permitirá que Joe Biden y el secretario (del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro) Mayorkas continúen poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses en una clara violación de la ley federal”, dijo la fiscal Moody en un comunicado.

De acuerdo con el comunicado, en mayo, justo antes de que expirara el Título 42, la fiscal general de Florida obtuvo una orden de restricción temporal que prohibía la “política ilegal de libertad condicional con condiciones de la Administración de Biden”.

Pero, añade el comunicado, el Gobierno federal solicitó la revisión de la decisión del juez Wetherell en la Corte de Apelaciones del 11° Circuito, que denegó la moción de suspensión.

Moody y el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, han criticado durante el actual gobierno de Biden las políticas federales de inmigración.

En septiembre de 2021 el estado presentó una demanda alegando que la Administración Biden violó las leyes de inmigración a través de políticas de “atrapar y liberar” que llevaron a que las personas fueran liberadas de la detención después de cruzar la frontera sur del país.