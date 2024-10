Daddy Yankee participará en una ‘docuserie’ sobre el reguetón junto a Karol G y Bad Bunny

1 de octubre de 2024 – Los Ángeles (EE.UU) – EFE.

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y la plataforma estadounidense Peacock han lanzado una ‘docuserie’ sobre el reguetón, que contará con la participación de reconocidos artistas como Karol G, Bad Bunny e Ivy Queen, según informó la revista Variety.

Titulado “Reggaeton: The Sound that Conquered the World” (Reguetón: el sonido que conquistó el mundo), el estreno está programado para el 3 de octubre y abordará los orígenes del género, con aportes de algunas de sus figuras más destacadas, y con Yankee como productor ejecutivo.

Esta ‘docuserie’ de cuatro episodios incluye testimonios de Bad Bunny, Ivy Queen, J Balvin, Karol G y otros artistas representativos, y está dirigida por Omar Acosta, un realizador puertorriqueño nominado en cuatro ocasiones al Emmy, conocido por su documental de hip-hop “Mixtape”.

El documental examina la evolución del reguetón desde sus inicios en Puerto Rico hasta su actual éxito cultural y comercial a nivel global.

Además de este proyecto, Daddy Yankee anunció que en abril de 2025 publicará su primer libro, “ReaDY! El Poder de Cambiar Tu Historia”, donde compartirá numerosas experiencias personales, lecciones de vida y testimonios.