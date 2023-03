Decenas de trabajadores mexicanos en California víctimas de robo de salario

21 de marzo de 2023 – Los Ángeles – EFE.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) recuperó los salarios perdidos de 50 mexicanos que laboraban en el sur de California, a algunos de los cuales les pagaban apenas 2,43 dólares la hora, según destacó hoy el consulado de México en San Diego, que hizo un llamado a los trabajadores extranjeros a denunciar violaciones laborales.

Tras una investigación, el DOL logró recuperar 1,1 millones de dólares de salarios que no recibieron trabajadores de las compañías Freig Carrillo Forwarding Inc. y ACV Logistics Inc., que operan en el área de San Diego.

Los trabajadores afectados recibían su salario en pesos mexicanos mediante depósito directo y alguno de ellos les pagaban 2,43 dólares la hora, muy por debajo del salario mínimo establecido en California.

Una investigación del DOL encontró que desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2021 Freig Carrillo Forwarding negó el salario mínimo y el pago de horas extra a los ciudadanos mexicanos que trabajaban en sus almacenes de San Diego (California).

En promedio, los investigadores determinaron que la empresa les pagaba a los trabajadores tan solo 3.24 dólares y que normalmente les pagaban en pesos mexicanos por semanas laborales que promediaban casi 45 horas a una tarifa fija de 180 a 200 pesos mexicanos. La semana laboral en EE.UU. es de 40 horas.

En el caso de ACV Logistics Inc, las autoridades descubrieron que entre el 7 de abril de 2020 y el 6 de abril de 2022 la compañía pagó a algunos trabajadores tan solo 2,43 dólares por hora. Gracias a un acuerdo, el dueño de la firma, Armando Carrillo, acordó pagar 70.104 dólares por concepto de salarios atrasados, así como por daños y perjuicios, a 15 ciudadanos mexicanos.

Las sanciones contra Freig Carrillo Forwarding Inc y su dueño Javier Martin Freig fueron impuestas por el tribunal federal para el Distrito Sur de California, que ordenó pagar 1 millón de dólares en salarios atrasados y daños a 35 trabajadores.

La procuradora laboral de DOL, Seema Nanda, dijo en un comunicado que no toleraran “este tipo de prácticas laborales de explotación”. “La ciudadanía de un empleado no influye en si las protecciones de la Ley de Normas Laborales Justas se aplican a ellos”, agregó.

Por su parte el Cónsul General de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, alentó a los trabajadores mexicanos a comunicarse con el consulado para obtener asesoría gratuita sobre posibles violaciones de los empleadores.

Además, pidió a los trabajadores mexicanos en la región a que conozcan sus derechos en calidad de trabajadores estadounidenses, “incluido el derecho a denunciar violaciones laborales sin temor a amenazas e intimidación”.