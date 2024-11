Dueño de perro de Birmingham asegura que su cachorro fue asesinado en Cupid’s Dog House

7 de noviembre de 2024 – CONDADO DE CHILTON, Alabama – Agencias.

Una actualización sobre un caso de crueldad animal en el condado de Chilton.

El especialista profesional K-9, Cupid Seymour, fue arrestado y acusado, después que la dueña del perro Karen Black, dijera que su cachorro Chloe murió de hambre bajo su cuidado.

Medios hablaron con Black, que todavía está de duelo por la muerte de su cachorro Chloe, y Seymour, el dueño de Cupid’s Dog House, que está indignado por las acusaciones.

Ambos afirman que su relación comercial comenzó hace unos cinco años, pero empeoró en las últimas semanas.

El 28 de septiembre, Cupid’s Dog House recogió a un cachorro de 16 semanas llamado Chloe, para un entrenamiento de cuatro semanas.

“Chloe llegó muy feliz y saludable”, dijo Seymour.

“Recibí videos durante el entrenamiento y mensajes de texto sobre lo bien que estaba”, dijo Black.

Aproximadamente una semana antes de que Chloe volviera a casa, Black recibió una desafortunada llamada telefónica. “Dijo que tenía malas noticias, que Chloe había fallecido y que mi hija y mi esposo estaban allí y que los gritos que salían de mi hija, nunca los había escuchado en mi vida”.

Después de eso, la familia Black quería respuestas.

Seymour dijo: “No hubo signos iniciales, algunos perros contraen cosas. Los cachorros duermen mucho, pero ella no mostró signos de enfermedad”, dijo Seymour.

La familia Black también se enteró durante este tiempo, que Seymour estaba hospitalizado y que sus hijos se ocupaban de su negocio.

Después de esa llamada telefónica, Chloe fue entregada al veterinario de Black, donde se le realizó una necropsia.

“Al día siguiente me informaron que Chloe no tenía absolutamente nada en su tracto gastrointestinal”, dijo Black.

“Todos los perros son alimentados regularmente, eso es parte del programa. La mayoría de los dueños envían comida con el perro. Ella envió un poco y luego le entregaron algo. “A ella le encantaba comer y lo hacía muy bien, incluso usamos golosinas durante su entrenamiento”, dijo Seymour.

Black dijo que luego se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Chilton y firmó una orden de arresto.

“Muchas veces son lo que llamamos acusaciones falsas. He tenido la suerte de tener éxito en el negocio durante más de 26 años. Dios no me bendijo con ese éxito por ser deshonesto ó dañar a los perros de las personas”, dijo Seymour.

Seymour cree que antes de obtener a Chloe, es posible que ella haya tenido problemas preexistentes que afectaron su muerte.

Mientras que Black afirma que su perro estaba sano y que esto tuvo que haber sucedido debido a su maltrato.

Seymour fue arrestado por cargos de crueldad animal el lunes y salió bajo fianza aproximadamente una hora después de su arresto.

La oficina del fiscal del condado de Chilton, confirmó que están al tanto de la situación y que se está llevando a cabo una investigación.