El alcalde de Hanceville, Kenneth Nail, acusado de corrupción

7 de noviembre de 2023 – HANCEVILLE, Alabama – Agencias.

El alcalde de Hanceville, Kenneth Nail, se entregó a las autoridades después de ser acusado de corrupción.

Nail, que ha sido alcalde de la ciudad desde 2008, ha sido acusado de 15 cargos de violar el Código 36-25-5 de Alabama, que trata sobre el uso de cargos políticos para beneficio personal. La acusación fue confirmada por el fiscal de distrito Champ Crocker.

“Estoy limitado en lo que yo, como fiscal, puedo decir sobre este caso en particular, debido a las Reglas de Conducta Profesional”, dijo Crocker en un comunicado. “Sin embargo, como cuestión de política pública y buen gobierno, a los funcionarios electos se les confía el desempeño de sus funciones con honestidad y sin reproches. Cuando ese vínculo de confianza se rompe, nuestra sociedad sufre un daño ilimitado”.

Los rumores de una acusación inminente circulaban ya en abril, según The Cullman Times, aunque no detallaron específicamente por qué se estaba investigando a Nail.

“Deben saber más de lo que yo sé”, dijo Nail a The Times. “No sé nada. No he oído nada. Pero, según hablé con mi abogado, en este momento no voy a poder dar ninguna otra declaración al respecto”.