El alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrentará un juicio por corrupción el 21 de abril

1 de noviembre de 2024 – Nueva York – EFE.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrentará un juicio por corrupción en un tribunal federal de la ciudad el 21 de abril de 2025, justo dos meses antes de las elecciones primarias del Partido Demócrata, donde tiene la intención de postularse.

Durante una audiencia, el juez Dale Ho destacó la importancia de que el público obtenga respuestas sobre este caso antes de los comicios, según informaron medios locales.

Adams fue acusado en septiembre de soborno, fraude electrónico y de conspirar para solicitar y aceptar contribuciones extranjeras para su campaña electoral. El alcalde se ha declarado no culpable de todos los cargos.

Sus abogados habían solicitado que el juicio se programara antes de abril debido a las preocupaciones que el Partido Demócrata tiene sobre la situación del alcalde, quien se convierte en el primer mandatario de la ciudad en enfrentar cargos penales durante su mandato.

Uno de sus defensores, Alex Spiro, comentó que es crucial que los votantes conozcan quién estará en la boleta a principios de abril, sugiriendo que el juicio debería resolverse antes de esa fecha.

Spiro enfatizó que apoya la idea de un juicio rápido para cualquier acusado, pero especialmente para Adams, considerando el ciclo electoral que se aproxima.

El juez también se pronunció sobre la solicitud de los abogados para desestimar un cargo de soborno, que implica que Adams aceptó viajes de lujo pagados por el gobierno turco a cambio de ayudar a abrir un consulado en Manhattan.

La defensa argumentó que este cargo no se ajusta a la definición legal de soborno y que la fiscalía no ha presentado pruebas concretas, limitándose a menciones de “reuniones y llamadas” del alcalde que no demuestran vínculos claros con el ejercicio del poder gubernamental.