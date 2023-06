El comediante Matt Rife anuncia el segundo set de Birmingham después que se agotaran las entradas

6 de junio de 2023 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Las entradas para el comediante Matt Rife, que llegará a Birmingham este otoño, se agotaron rápidamente el martes por la mañana.

Rife, que actuará en el BJCC Concert Hall, anunció inicialmente un espectáculo para la noche del 29 de octubre a las 8 p.m. Sin embargo, en solo cuatro horas, las entradas para su “Matt Rife: ProbleMATTIC World Tour” se agotaron rápidamente en los EE. UU., incluido Birmingham.

En respuesta, Rife ha anunciado que realizará un set a las 5 p. m., además del espectáculo original a las 8 p. m. Los boletos están actualmente disponibles para la venta anticipada en Ticketmaster.

El comediante también se ha pronunciado en contra de las personas que revenden sus boletos a precios más altos en línea, comentando en su última publicación de Instagram, para abordar las preocupaciones de sus fanáticos.

“Si ven mis boletos de CIENTOS Y CIENTOS ó MILES de dólares. No son míos. Son de revendedores. NO LOS COMPRE”, declaró Rife a través de Instagram. “Si fueran míos, ¿no crees que me gustaría que compraras? Luché DURO para mantener los boletos asequibles”.

La popularidad de Rife se obtiene principalmente en TikTok, con su perfil que alberga más de 2 mil millones de visitas y 13 millones de seguidores. Rife autoprodujo y distribuyó su primer especial de comedia de una hora, “Only Fans”, en 2021, seguido de “Matthew Steven Rife”. Estará grabando su tercer especial de stand-up este otoño en Washington, DC.