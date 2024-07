El FBI cree que el atacante actuó solo y no está asociado a ningún grupo terrorista

15 de julio de 2024 – Pittsburg (EEUU) – EFE.

El FBI calcula que Thomas Crook, el joven de 20 años responsable del ataque el sábado contra el expresidente Donald Trump, actuó de forma independiente y que las primeras evidencias no sugieren vínculos con ninguna organización terrorista internacional.

“Actualmente, la información que poseemos señala que el agresor actuó solo y no hay inquietudes de seguridad pública en este momento”, declaró en una videoconferencia Kevin P. Rojek, el agente del FBI que encabeza la investigación.

El agente añadió que hasta ahora no se ha detectado “una ideología asociada con el individuo”, quien, como se reportó previamente, utilizó un rifle semiautomático adquirido por su padre, aunque no está claro si tomó el arma con el consentimiento de su progenitor o no.

Los investigadores indicaron que, por ahora, están tratando el incidente como un caso de “terrorismo doméstico” y que han enviado el arma y el teléfono de Crook a un laboratorio del FBI en Virginia.

Añadieron que las publicaciones en redes sociales y los textos del joven, revisados hasta el momento por las autoridades, no mostraban ninguna ideología política, ni se han encontrado antecedentes de trastornos mentales.

Rojek comentó que la agencia federal no tenía constancia de que se hubiera producido algún tipo de enfrentamiento entre Crook y la policía local antes del ataque.

Durante un evento que tuvo lugar la tarde del sábado en Pensilvania, el expresidente Donald Trump sufrió una herida en la oreja derecha debido a los disparos realizados por el presunto autor del ataque, Thomas Matthew Crooks.

Fuentes de las autoridades locales informaron que han hallado dos artefactos con material explosivo en el automóvil del sospechoso del intento de asesinato, así como en su residencia en Bethel Park (Pensilvania).