El jefe de policía de Sylacauga se jubila después de 30 años de servicio

16 de abril de 2024 – SYLACAUGA, Alabama – Agencias.

El jefe de policía de Sylacauga, Kelley Johnson, se jubilará a finales de este mes. Después de una carrera de servicio de 30 años, el jefe Johnson dice que es el momento adecuado.

Kelley Johnson, jefe de policía de Sylacauga, quiere que la gente recuerde su época como una persona que dejó el trabajo un poco mejor que cuando empezó.

“Creo que ya he hecho el trabajo durante bastante tiempo. Creo que es hora de jubilarse. Dejar que alguien más tenga las riendas por un tiempo. Así que entregué mi aviso hace unos sesenta días y estoy listo para comenzar”, dice Johnson.

Una carrera que comenzó en 1994 en el condado de Coosa en el departamento del sheriff antes de ir a la academia de policía. El jefe Johnson estudió justicia penal en Auburn-Montgomery y finalmente llegó a Sylacauga en 2003, mientras ascendía de rango dentro del departamento.

“Tuve algunos cambios en mi vida el año pasado con la muerte de mi esposa, así que me hizo pensar que la vida es demasiado corta, hagamos algo diferente. Ahora no tengo ni idea de lo que voy a hacer después. No he pensado tanto en el futuro, así que encontraremos algo que hacer un poco más tarde para llenar los vacíos”, dice Johnson.

Un hogar lejos del hogar, dice que poder servir a la gente de Sylacauga fue lo más destacado de su carrera. Aunque sea agridulce, sabe que está tomando la decisión correcta.

Johnson dice: “He disfrutado mi mandato aquí durante los últimos ocho años como jefe y veintiún años como servidor de los ciudadanos de Sylacauga y, por supuesto, lo voy a extrañar. Voy a intentar mantenerme lo más cerca posible de la administración”.

El último día del jefe Johnson es el 30 de abril, que es la misma fecha en que comenzó a trabajar para el Departamento de Policía de Sylacauga hace 21 años.