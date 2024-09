El rapero y productor ganador del Grammy se presentará en la UAB

4 de septiembre de 2024 – Alabama – Agencias.

El rapero y productor ganador del Grammy Lil’ Jon, estará en Birmingham el sábado, para el Concierto de bienvenida de la UAB 2024.

El evento tendrá lugar en el Bartow Arena, el sábado 7 de septiembre a las 6:30 p. m.

La venta de entradas no está abierta al público en general. Sin embargo, las entradas son gratuitas para todos los estudiantes, que pueden reservar una entrada adicional de forma gratuita y también comprar una entrada de invitado por $15. Los estudiantes que reserven entradas deben presentar una tarjeta ONE válida en la taquilla. Los miembros del personal y la facultad que deseen asistir, pueden comprar hasta dos entradas por $25 cada una. Los asientos dentro del Bartow Arena son de entrada general.

Anteriormente, la UAB dio la bienvenida a una variedad de artistas que incluyeron a T-Pain en 2023, Weezer para el 50 aniversario de la Universidad en 2019 y H.E.R para el Concierto de primavera de 2018.

Lil’ Jon recientemente fue noticia por su actuación durante el pase de lista en la Convención Nacional Demócrata, donde algunos espectadores dijeron que el productor ganador del Grammy convirtió el evento en una fiesta. También hizo varias apariciones en anuncios previos al Super Bowl de 2024 y se presentó junto a Usher durante el espectáculo de medio tiempo.

Lil’ Jon se hizo ampliamente conocido por primera vez a fines de los 90 y principios de los 2000 con su grupo de rap, The East Side Boyz, a quienes se les atribuye la era crunk del hip-hop con discos como “Get Low”, “What U Gon’ Do” y “Bia’ Bia”. El exitoso rapero/productor es mejor conocido por discos como “Snap Yo Fingers”, “Turn Down for What” y “Yeah!” de Usher. Ha tenido un impacto en la cultura pop con palabras como “What”, “Yeah” y “OK” que son sinónimos del artista. Ha trabajado con artistas de todos los géneros musicales, incluidos Miley Cyrus, Trick Daddy, Britney Spears, Bret Michaels, Pitbull, Travis Barker, Jennifer Lopez, Machine Gun Kelly y más.