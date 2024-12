El safety de Alabama Malachi Moore se perderá el bowl contra Michigan

18 de diciembre de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El entrenador de fútbol de la Universidad de Alabama, Kalen DeBoer, anunció el miércoles que el safety Malachi Moore no jugará en el bowl de los Tide en dos semanas.

“Ha estado sufriendo una lesión, prácticamente durante gran parte de la temporada, y llegó al punto en el que no iba a poder jugar. De hecho, se someterá a una cirugía hoy (miércoles)”, dijo DeBoer. “Quería hacer todo lo posible para salir a jugar. Probablemente lo más importante que diré es que se esforzó todo el año con eso, no es algo reciente, ha sido algo continuo. Me saco el sombrero ante lo mucho que ama este lugar, lo mucho que quería estar en el campo todos los sábados, e incluso lo mucho que quería estar allí con estos muchachos y terminar su carrera en el bowl. Amo a ese chico hasta la muerte, tiene un futuro brillante en todo lo que hace”.

Moore termina su carrera con 212 tackles totales, 24 pases desviados, siete intercepciones y tres balones sueltos forzados.