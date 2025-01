El Toyota Field será sede de 35 partidos de béisbol y softbol universitarios y de secundaria

29 de enero de 2025 – MADISON, Alabama – Agencias.

Las señales de la primavera están casi aquí en Rocket City, ya que el béisbol y, por primera vez, el softbol, se llevarán a cabo en Toyota Field en menos de un mes.

Antes que los Trash Pandas lleguen al diamante el 4 de abril contra Chattanooga, Toyota Field será sede de 35 partidos de béisbol y softbol amateur, del 14 de febrero al 27 de marzo.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a un número récord de equipos de béisbol y softbol universitarios y de secundaria locales a Toyota Field esta primavera”, dijo el vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Trash Pandas, Garrett Fahrmann. “Los Trash Pandas siempre están buscando formas innovadoras de interactuar con nuestra comunidad, y eventos como el Rocket City Softball Showcase, reflejan nuestro compromiso de pensar de manera innovadora. Reconocemos la importancia de brindarles a los atletas locales la oportunidad de competir en este lugar de primer nivel, y esperamos verlos mostrar su talento frente a sus fanáticos y familias”.

La acción comienza con la UNA enfrentándose a Army West Point, en una serie de tres juegos del 14 al 16 de febrero. Luego, Toyota Field se transformará en un estadio de softbol para albergar el Rocket City Softball Showcase, presentado por PNC Bank, del 19 al 24 de febrero. El béisbol universitario regresará el 11 de marzo, con Auburn recibiendo a UT Martin, seguido de Alabama y UNA el 25 de marzo. Bank Independent presenta con orgullo todos los juegos de béisbol universitario en Toyota Field en 2025.

Recién anunciado, UAH albergará una serie de tres juegos contra West Florida el 14 y 15 de marzo. El segundo día contará con una doble jornada con dos juegos de siete entradas. Las puertas de Toyota Field se abrirán una hora antes del primer lanzamiento. La entrada y el estacionamiento son gratuitos para esta serie. Para todos los demás juegos universitarios, incluido UNA vs. Army, el estacionamiento cuesta $6 por adelantado y $10 el día del evento y se puede comprar a través de la aplicación Clutch!

Horario:

Viernes 14 de marzo

– UAH vs. West Florida – 3:00 p. m.

Sábado 15 de marzo

– Doble jornada: UAH vs. West Florida (7 entradas) – 12:00 p. m.

Toyota Field también será sede de siete partidos de béisbol de escuelas secundarias, con equipos de todo el valle de Tennessee, comenzando con una doble jornada el lunes 17 de marzo. Las puertas se abrirán una hora antes del primer partido de cada día. Las entradas cuestan $10 por día y son válidas para todos los partidos. El estacionamiento es gratuito para el público. Las entradas para todos los partidos se pueden comprar en este enlace de Trash Pandas

Calendario de béisbol de la escuela secundaria:

Lunes 17 de marzo

– Oakman vs. Whitesburg Christian – 3:00 p. m.

– Red Bay vs. New Hope – 5:00 p. m.

Martes 18 de marzo

– Bob Jones vs. Lincoln County (TN) – 6:00 p. m.

Sábado 22 de marzo

– James Clemens vs. Huntsville – 12:00 p. m.

Jueves 27 de marzo

– East Limestone vs. Elkmont – 2:30 p. m.

– Elkmont vs. Vinemont – 4:30 p. m.

– Vinemont vs. East Limestone – 6:30 p. m.

Los puestos de venta de Toyota Field estarán abiertos todos los días.

Los Trash Pandas abren su quinta temporada en Toyota Field, el viernes 4 de abril contra los Chattanooga Lookouts. Las entradas para un solo juego de la temporada 2025 ya están a la venta y cuestan solo $8 para la entrada general y $16 para los asientos a nivel del campo.

Se pueden comprar en línea en tptix.com las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los fanáticos también pueden comprar boletos en persona durante el horario comercial habitual, en la taquilla de Wicks Family Foundation ó llamando al 256-325-1403, opción 1. Los fanáticos ahora pueden comenzar a reservar salidas grupales para la temporada 2025, visitando trashpandasgroups.com ó llamando directamente al departamento de ventas grupales al (256) 325-1403, opción 2. Los mini planes de 20 juegos también están disponibles en tptix.com.

Para conocer las últimas novedades sobre los eventos que se llevan a cabo en Toyota Field, visite trashpandasbaseball.com/events.