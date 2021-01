“Es el día de la democracia”

22 de enero de 2021 – por: El Director.

La toma de posesión de Joe Biden como el 46avo presidente de Estados Unidos y de Kamala Harrison como vicepresidenta, marca el inicio de una nueva ruta para esta gran nación democrática.

Sabemos que no le queda un camino fácil a esta nueva administración, pero desde ya, es responsabilidad de cada uno de nosotros, no importa nuestra orientación política o si se tiene o no, abogar con nuestro pensamiento positivo y apoyo, por la mejor gestión en la labor del gobierno de Biden y todo su equipo. Es nuestra obligación apoyar en lugar de criticar sus promesas que han sido los pilares de su gestión presidencial que comenzó el pasado miércoles y que, desde ese mismo día, ha iniciado firmando varios decretos que hacen eco de lo anunciado desde cuando era candidato.

Tambien hay que dejar en claro que lo que respecta a la reforma migratoria integral, tiene un largo recorrido para ser ley y que las posibilidades de lograr convertirse una realidad no son muy claras, cualquier reforma migratoria, que seguramente será aprobada con facilidad en la Cámara de Representantes, no tendría la misma fortuna en el Senado, que pese a que ahora es mayoría demócrata por el voto de la vicepresidenta, necesitaría de al menos 10 senadores republicanos adicionales, para poder pasar en la Cámara Alta, algo que no es muy claro y se puede mirar como muy improbable, pero como todo puede suceder, el proyecto que presenta el equipo de Biden, tiene mucha tela de donde cortar y esto habla a las claras también de negociaciones que pudieran llevar a feliz término la tan ansiada reforma migratoria, el tiempo lo dirá y tiene a su favor que desde el inicio de su mandato, el presidente ha presentado su proyecto al congreso.

De todas formas, mientras este proyecto corre por las cámaras y se ajusta, el presidente puede formular órdenes ejecutivas que temporalmente alivianarían en gran forma situaciones migratorias que siempre han perjudicado y atemorizado a los inmigrantes. El proyecto de reforma suena bien, pero requiere de su aprobación por ambas cámaras y si se consigue, también debemos ser conscientes que requiere de un proceso, donde se estudia la hoja de vida de cada uno de los solicitantes y ese es un paso obligatorio, entre otros, para poder calificar a la llamada residencia temporal, esto sin duda disminuye el número de candidatos.

Todo se ve muy bien desde el inicio de la presidencia de Biden y su equipo y sabemos que hay aspectos que pueden manejarse con ordenes ejecutivas, pero desafortunadamente hay otros que no, y la pandemia del coronavirus es uno de ellos, esta si no se puede quitar de la noche a la mañana con ninguna orden ejecutiva, puede que algunas ayuden a disminuir el número de contagiados y los decesos, pero pasará un buen tiempo y si todo marcha bien con la vacuna, para que podamos ver un horizonte claro en nuestro diario vivir. Biden lo dijo en el discurso de posesión: “El virus se ha llevado tantas vidas en un año como las que perdió EE.UU. en la II Guerra Mundial”.

Biden sabe que este es de sus mayores retos y desde sus inicios prometió un millón de vacunas diarias dentro de sus primeros 100 días, por el bien de todos, esperemos que esto se haga una realidad, como siempre, todos debemos apoyar este gran programa, animando a todos a conseguir vacunarse, es la única forma de volver a terminar con el distanciamiento social, si el Presidente, decreta el uso de máscaras, cumplamos con este mandato y animemos a todos para que se una a esta lucha contra el COVID-19; el gobierno puede tener la mejor intención, pero es responsabilidad de todos trabajar para que esto sea una realidad.

Las promesas económicas para solventar la tan dañada economía de muchos, especialmente de los negocios pequeños y familiares son una realidad para lograr encaminar por la senda de la prosperidad nuestras economías, pero no debemos pensar que estos son regalos, nosotros no estamos acostumbrados a que nos regalen nada, debemos usarlos para salir del bache ocasionado por la pandemia, con la promesa de que son dineros que hay que devolver en un futuro y por los que hay que pagar impuestos; el gobierno nos dan la mano y esto es un derecho por ser las empresas que damos trabajo y contribuimos al crecimiento de esta gran nación, seguros de que una vez todo esto pase, estaremos felices de haber contribuido al éxito económico del país y de seguro, devolveremos con creces las ayudas prestadas cuando más las necesitábamos.

Joe Biden es ahora nuestro nuevo presidente y debemos todos apoyarlo, y como el mismo lo mencionó el miércoles en el Capitolio: “Hay verdades y mentiras”. Por favor, no crean todo lo que dice Internet, son muchas las falsas noticias, las teorias conspirativas que abundan en las redes sociales, INVESTIGA, no trague entero y permitamos que el presidente y su equipo, gobierne esta increíble nación, sintámonos orgullosos de vivir aquí y de nuestra democracia.

El Director

Ing. Jairo Vargas

