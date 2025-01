Es posible que se presenten más cargos en un caso de abuso sexual en Tuscaloosa

14 de enero de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Una actualización después de que el Grupo de Trabajo contra el Tráfico de Personas de West Alabama, realizó lo que considera un arresto importante esta semana.

Estamos escuchando de un investigador en el caso de un hombre de Tuscaloosa que, según dicen, cometió un delito sexual mientras estaba en libertad bajo fianza.

Jalan Lewis, de 30 años, fue arrestado el lunes por la mañana por los investigadores.

La policía dice que Lewis enfrenta varios cargos de abuso sexual infantil.

En agosto, Lewis fue arrestado durante una operación del grupo de trabajo centrada en adultos, que usan las redes sociales para organizar encuentros sexuales con menores. Fue acusado por un gran jurado en noviembre. Los investigadores del grupo de trabajo dicen, que recientemente descubrieron que mientras estaba en libertad bajo fianza, Lewis solicitó a una menor a través de las redes sociales y se reunió con ella para tener relaciones sexuales en múltiples ocasiones. El sargento Scott Herron dice que es posible que se presenten más cargos.

“Posibles cargos adicionales contra el sospechoso que tenemos bajo custodia ahora. No creo que haya más personas arrestadas en relación con este caso en particular. “Nos ocupamos de varias personas que son así. Esto es lo que investigamos y por diferentes motivos, supongo. No lo sé. Simplemente están conectados de manera diferente”, dijo el sargento Scott Herron, investigador del grupo de trabajo de West Alabama.

Los registros judiciales del condado de Tuscaloosa, muestran que Jalan Lewis permanece en la cárcel del condado sin derecho a fianza.