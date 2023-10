Estudiante de Oak Mountain obtiene puntuación perfecta en ACT en noveno grado

10 de octubre de 2023 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Para muchos estudiantes de secundaria, el SAT ó ACT pueden ser abrumadores, por lo que muchos estudiantes optan por tomar el examen como estudiante de primer año como prueba.

Un estudiante local de noveno grado demostró que tiene una inteligencia superior y obtuvo una puntuación perfecta en el ACT.

“Al principio pensé que era como un ejemplo de cómo podría verse… y luego pensé, revisándolo durante unos 10 minutos para estar seguro. Y yo estaba como, no podía creerlo”, dijo Grayson Bou.

Obtuvo una puntuación perfecta en el ACT: 36.

“Él esperaba sólo 30. Y así anotar perfectamente. Quiero decir, eso fue una locura. Y yo dije, oh, ya terminaste. Ya terminaste”, dijo Aline Bou, la madre de Grayson.

Ailene, profesora de matemáticas, dice que esto fue un shock para toda la familia, porque él lo había estado tomando casi como un examen de práctica. Así es como obtuvo una puntuación perfecta después de terminar el noveno grado… que es antes de que el típico estudiante de secundaria siquiera piense en el examen.

La puntuación promedio en Alabama es 18, y a nivel nacional, 19,8, por lo que una puntuación de 36 lo sitúa en el 0,25% superior del país.

Quiere conseguir puntuaciones altas para su futuro, incluso a una edad temprana.

“La universidad de mis sueños sería el MIT, ese es un objetivo bastante grande. Estoy pensando en especializarme en algún tipo de ingeniería. No estoy seguro exactamente de qué. Entonces Georgia Tech también será genial. Auburn también tiene una buena escuela de ingeniería”, dijo Grayson.

Dice que la ética laboral de sus padres lo ha inspirado a ser lo mejor que puede ser.

“Incluso si obtuviéramos una B ó una C, ese no sería el trato más importante mientras lo intentaras. Y afortunadamente para mí, he tenido la suerte de tener buenas habilidades de reconocimiento de patrones, lo que me ayuda”, dijo Grayson.

También está muy involucrado en actividades extracurriculares (es el presidente de la clase y también participa en el Modelo de las Naciones Unidas y en el club de matemáticas, pero también es un estudiante normal), va al baile de graduación y tiene un trabajo de medio tiempo.

Parece que su futuro estará muy por encima del promedio. “Está en camino de tener algunas opciones para la universidad… [estamos] muy orgullosos de él y emocionados de ver lo que viene”, dijo Aline.