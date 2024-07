Gente frustrada por las elevadas multas por aparcar en City Walk BHAM

10 de julio de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Las personas que viven, trabajan y juegan en Birmingham, están compartiendo sus frustraciones después de recibir multas anormalmente altas, por estacionarse en City Walk.

La gente está llamando y publicando en las redes sociales, sobre estas elevadas multas por estacionamiento.

Una mujer dice que estacionó en un estacionamiento junto al patio de juegos por menos de una hora y ahora tiene una factura de casi $100.

“Es injusto. ¿92 dólares por menos de una hora?

Cynthia Houser recibió una citación por correo, en la que se le facturaba más de $90 por usar un estacionamiento de City Walk. Ella dice que el boleto muestra que su automóvil llegó a las 2:51 p. m. y salió a las 3:45 p. m.

“Ni siquiera una hora porque hacía mucho calor ese día”, explicó. “Si no hiciera calor, nos hubiéramos quedado dos horas y habría tenido una multa más grande”.

Houser es abuela y le encanta pasar tiempo con sus nietos en el patio de recreo. Ella dice que todos allí son amables e inclusivos, y agrega que eso le da una sensación de paz.

“Me encanta ver jugar a los niños”, dijo. “Cuando se van, se abrazan. Ellos se dan la mano. ¡Por eso sigo regresando!”

Pero eso podría haber cambiado después de recibir la citación por correo.

“Ahora no creo que vaya a volver”, dijo. “Llevo meses viniendo y este parque de aquí, este estacionamiento siempre ha sido gratuito. No había ninguna señal allí. A los padres no se les informó que teníamos que pagar para estacionar en este estacionamiento”.

Houser dice que un letrero blanco frente al estacionamiento que dice “Estacionamiento pago” es nuevo.

“Vine aquí el viernes pasado 4, ese cartel no estaba en esa calle”, dijo. “Puedes verlo con su propia cámara. No verás ese cartel allí en esa calle. Alguien lo colocó aquí hoy”.

Ahora está advirtiendo a otros conductores sobre las multas.

“Si te estacionas ahí mismo ó frente al parque, después de 15 minutos, la cámara toma una fotografía de tu auto y tendrás una multa de $92. ¡Eso es demasiado! Sólo quiero que todos estén seguros y no tengan que gastar dinero innecesario y que se diviertan”.

Los funcionarios de BJCC dicen que el estacionamiento en la calle y los estacionamientos en City Walk nunca han sido gratuitos. Dicen que la tarifa estándar es de $2 por la primera hora y $1 por cada hora adicional con una tarifa máxima de estacionamiento de cuatro horas de $5. Dicen que cuando no pagas eso, PRRS puede enviar una citación.

Debido a que a mediados de junio se emitió una tasa de citaciones mayor a la esperada, City Walk BHAM suspendió las citaciones asociadas con los estacionamientos.

Ahora planean relanzar la aplicación de la ley con los siguientes pasos: rediseñar las señales de estacionamiento y agregar más, extender el período de gracia ó cortesía al ingresar a un lote y modificar la fórmula de citación con una tarifa pequeña y razonable.

Los funcionarios de City Walk dicen que entienden que algunas personas pueden no haber reconocido que el estacionamiento era de pago y dijeron que pueden disputar su citación a través de los siguientes números:

Servicio al cliente de P/R/R/S: (877) 302-7275 y [email protected] ó Laz Parking (855) 529-4040.