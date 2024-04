Gwen Stefani y Blink-182 encabezarán el South Star Music Festival en el norte de Alabama

23 de abril de 2024 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Después de meses de espera, se lanzó el cartel repleto de estrellas para el festival de música de Huntsville.

El martes por la mañana, se puso en marcha el cartel del South Star Music Festival. Asistirán varios artistas de renombre, incluidos Gwen Stefani, Blink-182, TLC, Sublime, Big Boi y muchos otros.

El festival, que se llevará a cabo en John Hunt Park, se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de septiembre.

A continuación encontrará el programa completo:

Sábado

Headliner: Gwen Stefani

Shinedown

Jane’s Addiction

Jimmy Eat World

TLC

Juvenile and the 400 Degreez Band

Gin Blossoms

Candlebox

Dexter and the Moonrocks

Winona Fighter

Domingo

Headliner: Blink-182

Beck

Sublime

Goo Goo Dolls

Ludacris

Big Boi

Pete Yorn

Vanessa Charlton

Bully

Billy Allen+ the Pollies

El festival se anunció en octubre de 2023, después que el Ayuntamiento de Huntsville votara por unanimidad para permitir que el alcalde Tommy Battle, estableciera una asociación de tres años con C3 Presents LLC para producir un festival de música para la ciudad.

“Estoy emocionado por el increíble nivel de talento que se presentará en Huntsville este otoño”, dijo Battle. “Esperamos una colaboración exitosa con C3 Presents en este festival inaugural y eventos futuros que enriquezcan nuestro panorama cultural”.

El director musical de Huntsville, Matt Mnandrella, describió la programación como “un sueño hecho realidad para los fanáticos de la música”. Agregó que la decisión de C3 Presents de presentar un espectáculo en Huntsville, habla de la reputación y la trayectoria de la ciudad para convertirse en una ciudad musical de clase mundial.

“La escala épica y la calidad del producto que produce C3 elevarán todo nuestro panorama musical”, dijo. “Los artistas hablan entre sí sobre sus experiencias y es obvio que todos han escuchado cosas buenas sobre Huntsville. Es un momento emocionante para la música en Huntsville y esperamos dar la bienvenida tanto a los fanáticos de la música, como a los visitantes al John Hunt Park en septiembre”.

Los boletos saldrán a la venta el jueves 25 de abril. La preventa de boletos estará disponible entre las 10 y las 10:40 a. m. Los precios aumentarán a las 10:40 a. m. cuando comience la venta al público.

Puede ir al sitio web de South Star Music Festival para registrarse y recibir los precios de las entradas en preventa.