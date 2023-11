Holidays on the Plaza en Tuscaloosa vuelve el 24 de noviembre

6 de noviembre de 2023 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Una tradición navideña en Tuscaloosa regresa una vez más este año.

La pista de patinaje sobre hielo de temporada de Tuscaloosa, Holidays on the Plaza, volverá a Government Plaza en el centro de Tuscaloosa el 24 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 15 de enero. El evento contará con patinaje sobre hielo al aire libre, el Tinsel Trail a beneficio de Tuscaloosa’s One Place, fiestas privadas y otras festividades navideñas.

La entrada a Holidays on the Plaza es gratuita, pero los visitantes deben comprar pases de patinaje para acceder a la pista de hielo. Los pases de patinaje ya están a la venta y pueden adquirirse aquí:

Las entradas adquiridas son válidas para cualquier día de la temporada y también pueden comprarse in situ.

Ya están disponibles los paquetes de alquiler para cumpleaños y fiestas de empresa. Para reservar una fiesta privada, rellene un formulario de solicitud de evento aquí: