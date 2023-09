Hombre condenado por robo a Holly Pond Nutrition

13 de septiembre de 2023 – CONDADO DE CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un jurado del condado de Cullman condenó a un hombre el miércoles, por un robo a mano armada que ocurrió en un negocio de Holly Pond en 2022.

Shannon Dewayne Nickens fue condenado por robo en primer grado por el robo en Holly Pond Nutrition.

“Primero me gustaría agradecer al jurado por su servicio y a los investigadores y agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Cullman, que hicieron un gran trabajo ayudándonos a preparar este caso. También quiero agradecer a nuestra víctima que fue valiente cuando ocurrió el robo y también durante el juicio cuando testificó sobre lo que hizo el Sr. Nickens ese frío día de noviembre. Cuando me postulé para fiscal de distrito, dije que procesar a los delincuentes profesionales sería una máxima prioridad. El condado de Cullman es más seguro hoy porque el señor Nickens ya no está en condiciones de aprovecharse de nuestros ciudadanos”, dijo el fiscal de distrito Champ Crocker.

Nickens será sentenciado en una fecha posterior.