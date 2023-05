Hombre del condado de Blount sentenciado por delitos sexuales contra menores

3 de mayo de 2023 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Un juez de la corte de circuito del condado de Blount, sentenció a un hombre de 34 años por múltiples delitos sexuales contra menores.

Nicholas Riddle, de Empire, fue arrestado en marzo de 2021 por 24 cargos de delitos contra una menor.

Riddle fue acusado por un gran jurado con:

– Un cargo de violación en primer grado.

– Siete cargos de proporcionar una sustancia controlada a una menor.

– 1 cargo de sodomía en primer grado.

– Seis cargos de sodomía en segundo grado.

– Seis cargos de abuso sexual de una menor en segundo grado.

– Dos cargos de tentar a una menor.

Riddle se declaró culpable a ciegas en febrero de 2023, cuando estaba programado para un juicio con jurado. Rechazó la oferta de declaración de culpabilidad del estado de 100 años.

La evidencia en el caso demostró que Riddle proporcionó metanfetamina en múltiples ocasiones a una niña de 13 años. Él abusó sexualmente de ella, la violó y la sodomizó durante un período de tres meses, según la evidencia. El abuso de Riddle causó lesiones físicas sustanciales a la menor.

El estado solicitó 280 años para Riddle en una audiencia el miércoles.

“Es mi culpa. La víctima no hizo nada para contribuir a esto. Lo siento”, declaró Riddle en la audiencia.

Antes de sentenciar a Riddle, el juez de la corte de circuito Greg Reid declaró: “No disfruto esta parte de mi trabajo. Esto no es algo que me tome a la ligera. Te has declarado culpable. La vida tiene opciones y estas son ofensas graves. Las elecciones tienen consecuencias”.

El juez Reid sentenció a Riddle con:

– Violación en primer grado.

– Siete cargos de suministro de una sustancia controlada a una menor.

– Sodomía en primer grado.

– Seis cargos de sodomía en segundo grado.

– Seis cargos de abuso sexual de una menor en segundo grado.

– Dos cargos de tentar a una menor.

Riddle fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas, más sentencias adicionales de 30 y 10 años consecutivos por sus crímenes.

“Estos fueron actos horribles perpetuados en una menor. Estos fueron actos que cambiarán para siempre a la víctima”, afirmó la fiscal de distrito Pamela L. Casey. “En mis 17 años de enjuiciamiento, es uno de los peores hechos que he visto. La pena dictada por el tribunal se ajusta a los delitos cometidos por el acusado”.