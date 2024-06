Hombres trans en México guardan silencio frente a la violencia física y psicológica que enfrentan debido al machismo

26 de junio de 2024 – Guadalajara (México) – EFE.

Las personas trans masculinas en México sufren el mismo tipo de agresiones que las mujeres trans, pero generalmente optan por no denunciar debido a los estereotipos de género que imponen la idea de fuerza en los hombres, coincidieron este miércoles activistas por los derechos de la comunidad LGTBI.

Davien Gómez, un hombre transgénero oriundo de Guadalajara (oeste de México), dijo a EFE que este grupo enfrenta actitudes de desprecio en la sociedad, ya que muchos de ellos están en proceso de transición de género y conservan rasgos femeninos.

“Desde el principio son vistos como mujeres y se les hace difícil que los demás los vean como hombres. Hay hombres trans que no tienen características físicas masculinas, pero se identifican como hombres cisgénero. No tienen problemas mientras no revelen su identidad”, explicó.

El activista de Impulso Trans señaló que esta desvalorización se manifiesta no solo en entornos conocidos, laborales o familiares, sino también en la búsqueda de relaciones sentimentales, tanto en persona como en aplicaciones de citas para la comunidad LGTBIQ+.

Impulso Trans y la Fundación Existimos llevaron a cabo una encuesta entre hombres trans en varios estados del país, donde descubrieron que el 80,2 % de los participantes ha sufrido discriminación y violencia, aunque un 9,9 % no logra identificarla.

En el marco del mes del Orgullo LGTBIQ+, se destacó que el 54,9 % de los hombres trans experimenta violencia familiar, el 50 % en la escuela, el 33,5 % en el trabajo, el 38,5 % en espacios públicos y el 34,6 % al solicitar servicios en instituciones gubernamentales.

Adrián Arellano, hombre trans, dijo a EFE que a veces la violencia surge porque las personas tienen una idea preconcebida de cómo debe ser un hombre según normas heteronormativas.

“Muchos creen que todos los hombres trans desean tener barba y lucir completamente masculinos. Si no cumplen con esa expectativa, se les sigue tratando como mujeres”, agregó.

Lo más preocupante es que los hombres trans enfrentan violencia física y verbal debido a su apariencia o expresión de género, ataques que también afectan a personas no binarias. Sin embargo, los hombres trans tienden a no denunciar estos incidentes, indicó Gómez.

“La violencia que sufren los hombres trans no recibe la misma visibilidad que los feminicidios trans. Hay una gran invisibilización hacia la comunidad trans masculina, y es raro que puedan expresar lo que les sucede debido a la noción machista de que los hombres deben ser fuertes o no tener problemas”, dijo.

Callar por desconocimiento

Según la encuesta realizada a principios de 2024, los hombres trans que han experimentado violencia o discriminación no denuncian principalmente porque no saben cómo hacerlo o dónde (31,9 %), porque creen que no habrá cambios (23,1 %) o por temor (19,2 %).

Izack Contreras, coordinador de Impulso Trans, explicó a EFE que es común que los hombres trans opten por el silencio debido al machismo y la necesidad de aparentar fortaleza, pero también porque no saben identificar o diferenciar las formas de violencia.

“No reconocen las violencias, no saben cuándo están siendo violentados o discriminados, y no saben a dónde ir o cómo reportar. Además, el sistema judicial no funciona adecuadamente, por lo que a menudo las denuncias no tienen repercusión”, dijo.

De aquellos hombres trans que sí se atreven a denunciar, el 6,6 % no experimenta cambios, el 3,8 % sufre revictimización y el 2,2 % recibe reparación por el daño causado.

A partir de estos resultados, ambas organizaciones lanzarán una campaña para visibilizar los problemas de la comunidad trans masculina, informar sobre las formas de violencia que pueden enfrentar, indicar dónde pueden buscar ayuda en caso de ser víctimas y promover una cultura de respeto en diferentes ámbitos sociales.