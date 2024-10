Hugh Jackman vuelve a la música con presentaciones en el Radio City de Nueva York

9 de octubre de 2024 – Nueva York – EFE.

El reconocido actor y cantante australiano Hugh Jackman anunció de manera muy original su regreso a los conciertos, que comenzará el 24 y 25 de enero en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, donde ofrecerá 12 presentaciones el próximo año.

Bajo el título “From New York with Love”, Jackman interpretará canciones de sus películas y de los musicales que lo hicieron famoso, como “The Boy from Oz”, que le valió su primer premio Tony en 2004, “The Greatest Showman” y “The Music Man”. Las actuaciones continuarán durante los fines de semana de abril, mayo, junio y julio, y concluirán el 16 de agosto.

“Este es mi momento”, afirmó Jackman en un divertido video en Instagram junto a su amigo, el actor Ryan Reynolds, con quien trabajó en “Deadpool y Wolverine”, para anunciar su regreso a los escenarios.

Mientras se sienta en un sofá, Jackman recuerda cuando Reynolds anunció su retorno como Wolverine hace dos años. “Ryan y yo tuvimos una gran aventura, y me pregunté qué viene ahora”, dijo Jackman, de 55 años, preguntando a Reynolds, que pasa por detrás del sofá, si quiere asistir a su concierto en el Radio City.

“¿Voy a estar ahí?”, pregunta Reynolds. “No en el escenario, pero sí en mi corazón”, responde Jackman, quien también toca piano y guitarra, bromeando con Reynolds sobre la necesidad de comprar su boleto sin descuento.

El actor de “X-Men” no oculta su entusiasmo, expresándolo en otro mensaje en sus redes: “Oh, qué hermoso día”, junto a un cartel con las fechas de sus presentaciones en el Radio City, donde aparece en el centro con el legendario teatro de fondo.

Los boletos ya están disponibles, y las reacciones del público no se hicieron esperar: “Esta es literalmente la mejor noticia que he recibido” y “Espero conseguir una entrada para abril y no puedo esperar a verte, el mejor del espectáculo”.