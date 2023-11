Investigación de tiroteo en Tarrant

6 de noviembre de 2023 – TARRANT, Alabama – Agencias.

La policía en Tarrant están investigando un tiroteo, que dicen ocurrió el lunes por la tarde.

El Departamento de Policía de Tarrant fue llamado al bloque 1000 de la calle Green para investigar.

Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a un hombre sufriendo dos heridas de bala – una en el brazo y otra en la pierna.

La policía dice que la víctima salió de la residencia antes que le dispararan. Nos dicen que fue entonces cuando los sospechosos huyeron en vehículos.

El Departamento de policía de Tarrant dice que esta es la tercera vez que ha habido un tiroteo en este lugar en los últimos dos años y medio, y dicen que es la segunda vez que la víctima ha recibido un disparo.

No hay sospechosos en custodia, y la policía dice que la víctima no está cooperando con ellos en este momento, diciendo que no proporcionaría su nombre ó los nombres de los sospechosos.