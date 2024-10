Jennifer López dice estar “entusiasmada” con su soltería tras su divorcio de Ben Affleck

9 de octubre de 2024 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Jennifer López comentó este miércoles en una entrevista con Interview Magazine que se siente “entusiasmada” con su vida de soltera tras haber solicitado el divorcio del actor Ben Affleck en agosto pasado.

“Me emociona la idea de estar sola”, afirmó la cantante y actriz de 55 años a la periodista Nikki Glaser, marcando sus primeras declaraciones sobre su separación de Affleck después de dos años de matrimonio.

“Estar en una relación no me define. No puedo encontrar la felicidad en otras personas; debo tenerla dentro de mí”, añadió la intérprete de ‘Let’s Get Loud’.

López presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, pidiendo también que se le restablezca su nombre de Jennifer Lynn López, ya que no desea conservar legalmente el apellido Affleck.

En los documentos legales, la conocida como ‘diva de El Bronx’ estableció que la separación ocurrió el 26 de abril, poco más de una semana antes de la gala del 6 de mayo en el Museo Metropolitano, a la que asistió sola, lo que generó especulaciones sobre su matrimonio.

La cantante también indicó en su solicitud que ninguno de los dos quiere manutención conyugal y que la división de bienes está aún por definirse.

Tras dejar el lujoso hogar de 60 millones de dólares que compartía con López, Affleck, de 52 años, alquiló una propiedad cercana a donde viven sus tres hijos con la actriz Jennifer Garner, desde donde continuó trabajando en sus proyectos antes de comprar una nueva casa.