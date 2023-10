Joy to Life se prepara para la Caminata por la Vida anual para el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama

6 de octubre de 2023 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. Cada año en Estados Unidos, alrededor de 240.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer y 42.000 mueren a causa de la enfermedad, según los CDC.

La Fundación Joy To Life, con sede en Montgomery, es un grupo que espera generar cambios y ayudar a salvar vidas.

“Cuando las personas son más conscientes de una situación, actúan muy rápidamente”, explica Joy Blondheim, una sobreviviente de cáncer de mama de 27 años, que ha hecho de la concientización su misión, y agrega que es importante para todos.

“Siempre se agradece profundamente que durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la gente se tome el tiempo para comprenderlo, participar y vestir su rosa”, dice Blondheim. Ella y su esposo son los fundadores de la Fundación Joy To Life, que busca salvar vidas.

“Ofrecemos exámenes de detección de senos gratuitos a mujeres y a algunos hombres en todo el estado de Alabama, que no tienen seguro y no pueden costearlos”, explicó Blondheim, “y créanme, hay miles de personas que no pueden pagarlos”. No me lo puedo permitir”.

El Paseo de la Vida anual de Joy To Life atrae a cientos y recauda dinero para los exámenes de detección del cáncer de mama, además de apoyo para pacientes, cuidadores, y más.

“Cuesta mucho dinero hacer lo que hacemos. Tenemos un promedio de entre $600 y $700 por mujer”, dijo Blondheim, y agregó que la caminata de 2023 será una celebración especial.

“Este año será diferente, muy diferente a todo lo que hayamos tenido antes. Este año estamos diciendo que nos divertiremos mucho por una causa muy seria. Y este año esto va a estar orientado a la familia, porque cuando hay una paciente con cáncer de mama en la familia, eso afecta a todos”.

El Paseo de la Vida se llevará a cabo en Montgomery el 21 de octubre.

Se pueden encontrar más detalles en https://joytolife-walkoflife.funraise.org/.