Juegos peligrosos con armas dejan a dos adolescentes enfrentando cargos graves en Center Point

26 de octubre de 2023 – CENTER POINT, Alabama – Agencias.

Dos adolescentes se están recuperando, después que resultaron heridos mientras jugaban con armas. Cada uno enfrenta cargos muy graves.

Un menor enfrentará cargos de agresión y la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson dice que Jerimon Lavoy Rose Jr., de 19 años, enfrentará un cargo de intento de asesinato.

El alcalde de Center Point, Bobby Scott, dice que los dos estaban jugando a un juego llamado “Upping”. Es donde dos compiten para ver quién puede sacar su arma más rápido. Lo llamó una forma ridícula y realmente peligrosa de perder el tiempo.

“Los adolescentes no deberían tener armas. No deben congregarse en zonas donde hay armas. Fue accidental, no fue intencional porque todos eran amigos, pero aun así solo tomó un segundo para que algo saliera mal y dos personas resultaran heridas. Así que controlen a sus hijos y asegúrese de que estén seguros”, dijo el alcalde Bobby Scott.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, está trabajando ahora para recordar a las generaciones más jóvenes, que las consecuencias de disparar un arma de manera incorrecta podrían ser enormes.

“Quiero decir que podrías matar a alguien accidentalmente, causar daños a la propiedad, podrías lastimarte a ti mismo. Quiero decir, pueden suceder tantas cosas y una vez que se dispara el gatillo y la bala sale del cañón, no se puede retirar”, dijo la teniente de la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson, Joni Money.

El teniente Money dice que esta historia es un excelente ejemplo de por qué es necesario controlar a sus hijos y asegurarse de que no solo estén con buenas personas, sino que también tengan salidas y actividades saludables en las que participar.