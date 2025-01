Jurado declara culpable a hombre por asesinato en 2022

24 de enero de 2025 – CONDADO DE CHEROKEE, Alabama – Agencias.

Un jurado del condado de Cherokee declaró culpable a un hombre de un asesinato ocurrido en 2022.

Eric Kyle Hooper fue condenado el jueves por el asesinato de Lachancey Williams, de 40 años.

Los equipos de carreteras del condado de Polk, Georgia, encontraron el cuerpo de Williams metido en una caja de herramientas y envuelto en una lona mientras realizaban trabajos en Esom Hill Road en marzo de 2022.

Williams había recibido dos disparos con una escopeta. Las autoridades determinaron que el asesinato en realidad ocurrió en el condado de Cherokee, Alabama.

El laboratorio criminalístico de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) pudo encontrar una huella dactilar en la cinta adhesiva retirada de la lona que rodeaba el cuerpo de Williams. La huella dactilar, que coincidía con una huella conocida de Hooper, y las declaraciones de testigos oculares llevaron al arresto.

Después de que se presentaron numerosos testigos y más de 160 pruebas, el Estado dio por concluido su caso el 17 de enero. Varios testigos, incluido el propio Hooper, subieron al estrado.

La condena de Hooper marca un momento histórico para el condado de Cherokee, ya que ahora no hay casos pendientes de asesinato intencional en la jurisdicción. Una situación así no se había producido en muchos años. Este hito destaca los esfuerzos excepcionales de los investigadores de delitos mayores y del personal de la oficina del fiscal de distrito, cuya dedicación y eficiencia no solo han acelerado la resolución de los casos, sino que también han contribuido a una reducción significativa de los delitos violentos en todo el condado. Según el sheriff Jeff Shaver, “este logro subraya la importancia de un sistema de justicia comprometido con el fomento de la seguridad y la justicia en la comunidad”.

Se ha fijado una audiencia de sentencia en febrero. El posible rango de castigo de Hooper es un mínimo de 10 años y un máximo de cadena perpetua. El Estado buscará la pena máxima.

“Estoy orgulloso de cómo trabajaron juntas las diferentes agencias para garantizar que se hiciera justicia. Tanta gente trabajó en esta investigación que sería imposible nombrarlos a todos. La comunidad puede descansar tranquila sabiendo que hay servidores públicos dedicados que dedican su tiempo e interés a garantizar que nuestros ciudadanos estén seguros, dijo la fiscal de distrito Summer Summerford.