La ciudad de Gadsden busca soluciones para los perros callejeros en vecindarios

2 de enero de 2025 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Los líderes de la ciudad de Gadsden están respondiendo, después que un video mostrara perros sueltos y deambulantes que mataban gatos en un vecindario, corrían en grupos y asustaban a las personas.

La directora de Servicios de la Ciudad, Tena King, dice que se toman muy en serio las quejas de los vecinos que viven en Gadsden y que es su trabajo brindar soluciones.

“El hecho de que el control de animales no se comunique con usted, no significa que no hayan venido”, dijo King.

Los vecinos que viven en Mary Street, supuestamente pidieron ayuda a la ciudad. Esos vecinos compartieron un video de perros sueltos que corrían en grupos. Un video muestra a perros matando a un gato.

“La forma en que funciona nuestro control de animales, es que si tiene un problema, llamaría al control de animales directamente si es durante el horario laboral, y si es después del horario laboral, pasaría por el despacho, por lo que no me llegaría a mí, a menos que se convirtiera en un problema grave”, dijo King.

King dice que con estas bajas temperaturas, hay ciertas cosas que los vecindarios pueden hacer para ayudar con el control de animales.

“No dejen mantas afuera para mantenerlos calientes, sé que eso suena inhumano, pero las investigaciones muestran que se congelarán, pueden congelarse porque puede humedecerse y se congelarán con la humedad. En segundo lugar, no dejen comida afuera. Si dejan comida afuera, vendrán a comer”, dijo King.

King dice que la basura fresca que se deja afuera, también atrae atención no deseada. Ella dice que Gadsden tiene problemas con los animales, como cualquier otra ciudad y que están trabajando para resolver el problema.

“Me ha llevado a un punto en el que no quiero salir, porque solo puedo ir hasta cierto punto para poder volver a un lugar seguro, así que no quiero salir sabiendo que podría ser atacada por un perro”, dijo Katherine Webb.

“El control de animales trabaja de noche, tenemos números de emergencia, ellos llaman al centro de atención y el centro de atención llama al control de animales y ellos irán a atender una situación. Además, nuestros oficiales de policía están muy bien equipados para hacerse cargo de una situación”, dijo King.

Los líderes de la ciudad dicen que el control de animales fue puerta por puerta hablando con los vecinos de Mary Street el jueves.