La crisis del agua en Hamilton termina oficialmente

31 de enero de 2024 – HAMILTON, Alabama – Agencias.

Es posible que puedas escuchar parte de la celebración desde lejos. Después de dos semanas sin agua, la sequía ha terminado para miles de personas en Hamilton. Durante nueve días, el Departamento de Bomberos de Hamilton fue la atracción principal, pero ya no.

El subjefe de bomberos de Hamilton, Matt McCracken, no dudó en decirlo cuando recibió la noticia el martes por la tarde, alrededor de las 2 p.m., que el agua era segura para beber; pensó en tres palabras.

“Alabado sea el Señor”, dijo McCracken.

Grandes elogios ondearon el miércoles en Hamilton, nueve días después que bomberos y voluntarios distribuyeran unas 700.000 botellas de agua. Los funcionarios de la ciudad dicen que la tormenta perfecta estuvo detrás de todo; temperaturas bajo cero rompieron tuberías subterráneas, seguido de un problema de mezcla de químicos y luego un problema de bombeo. Problemas solucionados, no más órdenes de No beber y no más avisos de hervir.

“Actualmente, se le ha dado todo el visto bueno a cualquier persona en el sistema de la ciudad. El condado está trabajando actualmente en sus muestras. Aunque está claro al atravesar sus tanques, deben hacerse una prueba que indique que está claro proveniente de sus tanques”, dijo McCracken.

Deborah Miller vive a sólo 300 metros del ayuntamiento. Miller sabe cuál será su primera tarea a finales de esta semana.

“No he lavado ropa y todavía no la he lavado, así que tengo mucha ropa que darle atención mañana”, dijo Miller.

Encontramos a un alcalde Bob Page encantado en el ayuntamiento, alegre por el hecho de que agua potable clara y limpia esté fluyendo una vez más a miles de hogares.

“Enviamos 36 muestras. Nuestro muestreo normal es 10, pero como tuvimos este problema, querían que lleváramos 36 muestras. Todas y cada una de las muestras salieron limpias, lo que me hizo muy feliz”, dijo Page.

El tráfico de los bomberos ha disminuido y ahora están cerrando la puerta a la crisis del agua.

McCracken dice que probablemente mantendrán abierta la distribución de agua durante el resto del miércoles. En el lado del condado, los funcionarios dicen que tomarán muestras el jueves y esperarán los resultados el viernes al mediodía.