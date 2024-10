La fiscalía de México solicita aclaraciones a Estados Unidos sobre el “secuestro” de ‘El Mayo Zambada’

29 de octubre de 2024 – Ciudad de México – EFE.

El gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, actualizó este martes la información sobre la detención del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada y solicitó explicaciones a Estados Unidos sobre su “secuestro”.

Gertz Manero indicó que aunque Estados Unidos ha proporcionado parte de la información, aún falta información crucial. Se refirió a la detención de Zambada, que ocurrió el 25 de julio, subrayando la importancia de conocer todos los detalles del proceso.

El fiscal explicó que Zambada fue “secuestrado” en Culiacán, Sinaloa, y que luego fue trasladado por avión a una ciudad fronteriza en Estados Unidos. Destacó que la entrada de cualquier aeronave y persona a territorio estadounidense está regulada por la ley, lo que implica que deben identificarse tanto el avión, que tenía matrículas clonadas, como el piloto.

Gertz insistió en la necesidad de obtener información sobre cómo llegó ese avión a México y por qué no se detuvo al piloto en esas circunstancias. Consideró que la falta de acción ante esta situación es un punto importante a investigar.

Además, el fiscal mencionó que la verdad sobre este caso saldrá a la luz durante las audiencias, donde las personas implicadas irán revelando detalles sobre el secuestro y el papel de quienes facilitaron la detención de Zambada.

La captura de ‘El Mayo’ Zambada se produjo tras un engaño orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, quien supuestamente colaboró en la detención de su antiguo socio para obtener beneficios procesales en Estados Unidos para él y su hermano Ovidio, quien está bajo custodia estadounidense desde 2023.

En relación a la supuesta colaboración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con los ‘Chapitos’, Gertz afirmó que no realizarán acusaciones hasta tener pruebas contundentes.

Finalmente, el fiscal señaló que Estados Unidos no ha explicado por qué no ha proporcionado la información solicitada por México desde hace semanas. Gertz subrayó que han hecho una solicitud de asistencia jurídica internacional, que es lo permitido por la ley, y aunque han recibido algunas respuestas, no son las que se necesitan para aclarar la situación.